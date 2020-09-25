Теллес уговаривает "Порту" отпустить его в "Юнайтед"
Защитник "Порту" Алекс Теллес оказывает давление на свой клуб в надежде ускорить свой переход в "Манчестер Юнайтед".
Желание главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера добавить конкуренции травматичному Люку Шоу и юному Брандону Уильямсу на левом фланге обороны заставило "красных дьяволов" обратить свой взор на Теллеса.
Однако в данный момент "Порту" требует за Теллеса около 20 миллионов евро (18.3 млн. фунтов), что ни "Юнайтед", ни сам Алекс не считают реалистичной ценой.
На "Олд Траффорд" считают, что 27-летний бразилец, учитывая его истекающий в конце сезона контракт, должен стоить в районе 12 млн. фунтов.
В связи с этим, сообщает The Guardian, Теллес призывает "Порту" поумерить свои аппетиты, угрожая уйти в следующем году свободным агентом. Алекс по-прежнему надеется, что сделка будет заключена на этой неделе, но готов и к тому, что ему придется запастись терпением до трансферного дедлайна 5 октября.
25.09.2020 11:00
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за 12 лямов норм будет такого игрока приобрести , 11 голов , 8 гп в прошлом сезоне
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А если просто опустить его...
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