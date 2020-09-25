Серхио Ромеро заинтересован в переходе в "Эвертон"
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро заинтересован в переходе в "Эвертон".
Ромеро, выступающий за "Юнайтед" с 2015 года, всегда мирился с ролью дублера Давида Де Хеа и довольствовался практикой во второстепенных соревнованиях, однако в концовке прошлого сезона главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер сильно обидел Серхио, не позволив тому сыграть в полуфиналах Кубка Англии и Лиги Европы.
В этом сезоне ситуация Ромеро только усугубилась, потому что на "Олд Траффорд" вернулся молодой и амбициозный Дин Хендерсон, который жаждет лишить Де Хеа статуса основного голкипера "Юнайтед".
По информации The Times, 33-летний аргентинец хочет уйти от "дьяволов" и уже общается с "Эвертоном" через посредников, хотя напрямую два клуба пока не контактировали между собой.
Интерес "ирисок" к Ромеро обусловлен неубедительной игрой Джордана Пикфорда, который в среду вечером, когда команда Карло Анчелотти разгромила "Филтвуд" в Кубке Лиги (2:5), отметился очередным ляпом.
Спад у Пикфорда продолжается с прошлого сезона, и это ставит под угрозу статус Джордана как первого номера "Эвертона" и сборной Англии.
25.09.2020 10:00
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Последние комментарии:
Пикфорд уже скоро и в сборной уступит место в раме молодому Дину Хендерсону
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хайп пикфорда спал последнее время, кмк. может и первый номер у него там выиграть
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Блеа, итак уже 5 лет втупую просрал.
Ну подфармил бабок на мю, так пора бы и 1ым побыть, хоть и в скромном клубе.
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из третьего вратаря снова вторым станет, вестимо, ему важен этот статус.
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мда, что за тупень, выбери клуб, где хоть немного основным сыграешь.
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