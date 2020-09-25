Голкипер "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро заинтересован в переходе в "Эвертон".

Ромеро, выступающий за "Юнайтед" с 2015 года, всегда мирился с ролью дублера Давида Де Хеа и довольствовался практикой во второстепенных соревнованиях, однако в концовке прошлого сезона главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер сильно обидел Серхио, не позволив тому сыграть в полуфиналах Кубка Англии и Лиги Европы.



В этом сезоне ситуация Ромеро только усугубилась, потому что на "Олд Траффорд" вернулся молодой и амбициозный Дин Хендерсон, который жаждет лишить Де Хеа статуса основного голкипера "Юнайтед".



По информации The Times, 33-летний аргентинец хочет уйти от "дьяволов" и уже общается с "Эвертоном" через посредников, хотя напрямую два клуба пока не контактировали между собой.



Интерес "ирисок" к Ромеро обусловлен неубедительной игрой Джордана Пикфорда, который в среду вечером, когда команда Карло Анчелотти разгромила "Филтвуд" в Кубке Лиги (2:5), отметился очередным ляпом.



Спад у Пикфорда продолжается с прошлого сезона, и это ставит под угрозу статус Джордана как первого номера "Эвертона" и сборной Англии.