Серхио Ромеро заинтересован в переходе в "Эвертон"

Серхио Ромеро Голкипер "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро заинтересован в переходе в "Эвертон".

Ромеро, выступающий за "Юнайтед" с 2015 года, всегда мирился с ролью дублера Давида Де Хеа и довольствовался практикой во второстепенных соревнованиях, однако в концовке прошлого сезона главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер сильно обидел Серхио, не позволив тому сыграть в полуфиналах Кубка Англии и Лиги Европы.

В этом сезоне ситуация Ромеро только усугубилась, потому что на "Олд Траффорд" вернулся молодой и амбициозный Дин Хендерсон, который жаждет лишить Де Хеа статуса основного голкипера "Юнайтед".

По информации The Times, 33-летний аргентинец хочет уйти от "дьяволов" и уже общается с "Эвертоном" через посредников, хотя напрямую два клуба пока не контактировали между собой.

Интерес "ирисок" к Ромеро обусловлен неубедительной игрой Джордана Пикфорда, который в среду вечером, когда команда Карло Анчелотти разгромила "Филтвуд" в Кубке Лиги (2:5), отметился очередным ляпом.

Спад у Пикфорда продолжается с прошлого сезона, и это ставит под угрозу статус Джордана как первого номера "Эвертона" и сборной Англии.


Метки Манчестер Юнайтед, Ромеро, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 25.09.2020 10:00

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 25.09.2020 10:36 # mancunia-planet
    Пикфорд уже скоро и в сборной уступит место в раме молодому Дину Хендерсону

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  2. mixmaster 25.09.2020 10:26 # mixmaster
    хайп пикфорда спал последнее время, кмк. может и первый номер у него там выиграть

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  3. andrew10 25.09.2020 10:24 # andrew10
    Блеа, итак уже 5 лет втупую просрал.
    Ну подфармил бабок на мю, так пора бы и 1ым побыть, хоть и в скромном клубе.

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  4. alexomck 25.09.2020 10:22 # alexomck
    из третьего вратаря снова вторым станет, вестимо, ему важен этот статус.

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  5. gerrard08 25.09.2020 10:21 # gerrard08
    мда, что за тупень, выбери клуб, где хоть немного основным сыграешь.

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