ПСЖ ведет переговоры по Бакайоко

ПСЖ договаривается о переходе полузащитника "Челси" Тьемуэ Бакайоко.

В 2017 года "Челси" потратил 40 миллионов фунтов на приглашение Бакайоко из "Монако", но разочаровался в Тьемуэ уже после одного сезона.



Побывав в аренде в "Милане" и "Монако", сейчас Бакайоко находится в поисках нового клуба, которым вполне может стать ПСЖ.



Как сообщает Sky Sports, чемпионы французской Лиги 1 вступили в борьбу за своего соотечественника после того, как ранее в это окно согласовать возвращение 26-летнего полузащитника не смог "Милан".



"Челси" и ПСЖ обсуждают как аренду, так и постоянный трансфер Бакайоко, но для "синих" предпочтительнее второй вариант, потому что у Тьемуэ уже идет предпоследний год по контракту.