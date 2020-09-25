ПСЖ ведет переговоры по Бакайоко

Тьемуэ Бакайоко ПСЖ договаривается о переходе полузащитника "Челси" Тьемуэ Бакайоко.

В 2017 года "Челси" потратил 40 миллионов фунтов на приглашение Бакайоко из "Монако", но разочаровался в Тьемуэ уже после одного сезона.

Побывав в аренде в "Милане" и "Монако", сейчас Бакайоко находится в поисках нового клуба, которым вполне может стать ПСЖ.

Как сообщает Sky Sports, чемпионы французской Лиги 1 вступили в борьбу за своего соотечественника после того, как ранее в это окно согласовать возвращение 26-летнего полузащитника не смог "Милан".

"Челси" и ПСЖ обсуждают как аренду, так и постоянный трансфер Бакайоко, но для "синих" предпочтительнее второй вариант, потому что у Тьемуэ уже идет предпоследний год по контракту.


Метки Бакайоко, ПСЖ, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.09.2020 09:00

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  1. blueswin 25.09.2020 09:15 # blueswin
    Даже за пол цены никто брать не хочет, хотя он не такой уж и слабый игрок, в своём сезоне за Челси не был очевидным провалом, под конец вообще хорошо начал играть даже, почему его зачислили в чёрный список не понятно...


    никто нормально продать так и не вышло, ни Эмерсона Юве, ни Баку и ни даже Батшуаи, всё активы ушли либо в аренду либо всё еще в клубе...

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