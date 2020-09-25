ПСЖ ведет переговоры по Бакайоко
ПСЖ договаривается о переходе полузащитника "Челси" Тьемуэ Бакайоко.
В 2017 года "Челси" потратил 40 миллионов фунтов на приглашение Бакайоко из "Монако", но разочаровался в Тьемуэ уже после одного сезона.
Побывав в аренде в "Милане" и "Монако", сейчас Бакайоко находится в поисках нового клуба, которым вполне может стать ПСЖ.
Как сообщает Sky Sports, чемпионы французской Лиги 1 вступили в борьбу за своего соотечественника после того, как ранее в это окно согласовать возвращение 26-летнего полузащитника не смог "Милан".
"Челси" и ПСЖ обсуждают как аренду, так и постоянный трансфер Бакайоко, но для "синих" предпочтительнее второй вариант, потому что у Тьемуэ уже идет предпоследний год по контракту.
25.09.2020 09:00
Просмотров: 270
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Даже за пол цены никто брать не хочет, хотя он не такой уж и слабый игрок, в своём сезоне за Челси не был очевидным провалом, под конец вообще хорошо начал играть даже, почему его зачислили в чёрный список не понятно...
никто нормально продать так и не вышло, ни Эмерсона Юве, ни Баку и ни даже Батшуаи, всё активы ушли либо в аренду либо всё еще в клубе...
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий