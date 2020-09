Светская хроника за пятницу

Мбаппе может достаться "Ливерпулю" всего за 91 миллион фунтов. "Челси" отправит Кепу Аррисабалагу в аренду. "Вест Бровмвич" хочет вернуть Эммануэля Адебайора в Премьер-Лигу. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может достаться "Ливерпулю" следующим летом всего за 91 миллион фунтов, если не продлит свой контракт. (L'Equipe)



"Манчестер Юнайтед" может купить защитника Дайо Упамекано, которому "РБ Лейпциг" уже нашел замену. (Daily Star)



"Юнайтед" уже несколько недель разговаривает с вингером "Интера" Иваном Перишичем, который также интересен ПСЖ. (Fussball Transfers)



Полузащитник "Арсенала" Лукас Торрейра на пороге перехода в "Атлетико". (The Independent)



"Атлетико" уверен, что получит Торрейру в аренду, и это может открыть дорогу "Арсеналу" к приобретению полузащитника "матрасников" Томаса Партея. (Sky Sports)



По другой версии, Партей не является частью переговоров "Атлетико" и "Арсенала" по Торрейре. (Evening Standard)



ПСЖ готов выйти из борьбы за полузащитника "Тоттенхэма" Деле Алли. (The Telegraph)



"Монако" обозначил свой интерес к Алли. (90min)



"Тоттенхэм" рассматривает Рубена Диаша из "Бенфики" в качестве альтернативы защитнику "Интера" Милану Шкриниару. (Evening Standard)



Купив Эдуара Менди, "Челси" готов отправить голкипера Кепу Аррисабалагу в аренду. (The Sun)



Вингер Каллум Хадсон-Одои настаивает на уходе из "Челси". (talkSPORT)



"Астон Вилла" и "Вест Хэм" хотят арендовать полузащитника "Челси" Рубена Лофтус-Чика. (The Guardian)



Лофтус-Чик также стал целью для "Саутгемптона". (The Athletic)



Нападающий "Наполи" Аркадиуш Милик был предложен главному тренеру "Эвертону" Карло Анчелотти, но тот отказался от воссоединения с поляком. (Corriere della Sera)



"Шеффилд Юнайтед" опережает "Брайтон" и "Кристал Пэлас" в борьбе за нападающего "Ливерпуля" Риана Брюстера. (The Independent)



Полузащитник "Тулузы" Ибрагим Сангаре интересен "Саутгемптону". (The Telegraph)



"Вест Бромвич" может подписать экс-нападающего "Арсенала" и "Манчестер Сити" Эммануэля Адебайора. (The Sun)



"Лестер" может заполучить Весле Фофана, если разрешит 19-летнему защитнику остаться на этот сезон в "Сент-Этьене" на правах аренды. (L'Equipe)



Другое



"Лестер" попрощался с самым богатым футболистом в мире. 22-летний Фаик Болкиа, племянник султана Брунея, уехал выступать за "Маритиму". (The Sun)



После выхода в 4-й раунд Кубка Лиги "Ливерпулю" придется сыграть с "Арсеналом" дважды в течение четырех дней. (ESPN)



Клубы Премьер-Лиги могут сняться с Кубка Лиги, если Футбольная Лига не заставит свои клубы сдавать тесты на коронавирус. (The Sun)



У экс-нападающего "Юнайтед" Златана Ибрагимовича был диагностирован COVID-19. (Sky Sports)



17-летний Лиам Делап, отличившийся за "Сити" в матче Кубка Лиги против "Борнмута" накануне, является сыном легенды "Стоука" Рори Делапа. (The Sun)



FA не увидела расизма в поступке сотрудника "Флитвуда", который назвал нападающего "Уикомба" Адебайо Акинфенву "жирным буйволом". Акинфенва вердиктом Ассоциии недоволен. (The Telegraph)



Экс-нападающий "Сити" и "Ливерпуля" Марио Балотелли объявил о помолвке с девушкой, с которой встречается всего месяц. (The Sun)