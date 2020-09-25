"Юнайтед" предложит 90 миллионов фунтов за Санчо

На следующей неделе "Манчестер Юнайтед" сделает первое и одновременно финальное предложение о покупке вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.

Санчо был и остается целью номер один для "Юнайтед" на это трансферное окно, однако клуб из Дортмунда установил за свою звезду цену в 108 миллионов фунтов и совершенно не желает торговаться.



Тем не менее, как утверждает Daily Mirror, "красные дьяволы" попытают свою удачу и в ближайшие дни предложат "Боруссии" за Джейдона 75 миллионов фунтов плюс 15 млн. фунтов в виде бонусов.



Вице-президент "Юнайтед" Эд Вудворд сразу предупредит коллег из Дортмунда, что размер и структура предложения не подлежат обсуждению — либо "Боруссия" соглашается на условия "дьяволов", либо сделки не будет.



При этом на "Олд Траффорд" есть уверенность, что "Боруссия" все-таки согласится отпустить 20-летнего англичанина, который уже договорился с "Юнайтед" об условиях личного контракта с зарплатой в 175 тыс. фунтов в неделю.