"Юнайтед" предложит 90 миллионов фунтов за Санчо
На следующей неделе "Манчестер Юнайтед" сделает первое и одновременно финальное предложение о покупке вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.
Санчо был и остается целью номер один для "Юнайтед" на это трансферное окно, однако клуб из Дортмунда установил за свою звезду цену в 108 миллионов фунтов и совершенно не желает торговаться.
Тем не менее, как утверждает Daily Mirror, "красные дьяволы" попытают свою удачу и в ближайшие дни предложат "Боруссии" за Джейдона 75 миллионов фунтов плюс 15 млн. фунтов в виде бонусов.
Вице-президент "Юнайтед" Эд Вудворд сразу предупредит коллег из Дортмунда, что размер и структура предложения не подлежат обсуждению — либо "Боруссия" соглашается на условия "дьяволов", либо сделки не будет.
При этом на "Олд Траффорд" есть уверенность, что "Боруссия" все-таки согласится отпустить 20-летнего англичанина, который уже договорился с "Юнайтед" об условиях личного контракта с зарплатой в 175 тыс. фунтов в неделю.
25.09.2020 07:00
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Послан на 3 буквы, Челси за Хаверца столько заплатили
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>>Вице-президент "Юнайтед" Эд Вудворд сразу предупредит коллег из Дортмунда, что размер и структура предложения не подлежат обсуждению — либо "Боруссия" соглашается на условия "дьяволов", либо сделки не будет.
Пиздец он охуел условия ставить. Надеюсь на хуй пошлют его.
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