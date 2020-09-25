Моуриньо потребовал заменить штанги перед матчем в Лиге Европы
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо рассказал, как заставил заменить штанги на воротах перед матчем против "Шкендии".
Накануне "шпоры" отпраздновали победу 1:3 в Северной Македонии и теперь находятся в одном шаге от попадания в групповой этап Лиги Европы.
Перед матчем в Скопье случился довольно необычный инцидент. Во время разминки голкиперы лондонской команды заметили, что перекладина ворот находится слишком низко, а дальше в дело вступил Жозе.
"До матча возникла забавная ситуация, потому что мои голкиперы сказали мне, что ворота слишком маленькие".
"Я пошел проверить лично, и ворота, конечно, оказались маленькими. Голкиперы проводят многие часы в воротах, поэтому они знают, когда ворота неправильного размера".
"Я не голкипер, но я в футболе с детства, и я знаю, какова дистанция до перекладины, когда я поднимаю руку. Поэтому я сразу почувствовал, что что-то не в порядке".
"Мы подозвали делегата УЕФА, чтобы подтвердить, и да — ворота оказались на пять сантиметров меньше. Конечно, мы потребовали заменить штанги на штанги правильного размера", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
25.09.2020 06:00
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кто такой Пади Акинфенва
Источник: http://fapl.ru/posts/81145/?c=1
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Вот это лол конечно.
Пади Акинфенва приехал повисел на перекладине и ворота просели ;)
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