Моуриньо потребовал заменить штанги перед матчем в Лиге Европы

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо рассказал, как заставил заменить штанги на воротах перед матчем против "Шкендии".

Накануне "шпоры" отпраздновали победу 1:3 в Северной Македонии и теперь находятся в одном шаге от попадания в групповой этап Лиги Европы.



Перед матчем в Скопье случился довольно необычный инцидент. Во время разминки голкиперы лондонской команды заметили, что перекладина ворот находится слишком низко, а дальше в дело вступил Жозе.



"До матча возникла забавная ситуация, потому что мои голкиперы сказали мне, что ворота слишком маленькие".



"Я пошел проверить лично, и ворота, конечно, оказались маленькими. Голкиперы проводят многие часы в воротах, поэтому они знают, когда ворота неправильного размера".



"Я не голкипер, но я в футболе с детства, и я знаю, какова дистанция до перекладины, когда я поднимаю руку. Поэтому я сразу почувствовал, что что-то не в порядке".



"Мы подозвали делегата УЕФА, чтобы подтвердить, и да — ворота оказались на пять сантиметров меньше. Конечно, мы потребовали заменить штанги на штанги правильного размера", — цитирует Моуриньо Sky Sports.



