"Ливерпуль" и "Сити" преодолели 3-й раунд Кубка Лиги

Ливерпуль К числу участников 4-го раунда Кубка Лиги присоединились "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Астон Вилла".

Выступающий в Лиге Один "Линкольн Сити" стал хорошим спарринг-партнером для молодежи и резервистов "красных". "Красные" одержали убедительную победу при открытой игре — 2:7.

Матч "Сити" получился гораздо упорнее, и только за 15 минут до конца Фил Фоден смог принести своей команде домашнюю победу над "Борнмутом" — 2:1.

Добавим, что в 4-м раунде "Ливерпуль" дома примет "Арсенал", а "Сити" отправится к "Бернли".

"Линкольн" — "Ливерпуль"— 2:7 (0:4)

Голы: Эдун 60, Монтсма 66 — Шакири 9, Минамино 18, 46, Джонс 32, 36, Груич 65, Ориги 89.

"Ливерпуль": Адриан, Неко Уильямс, Рис Уильямс, Ван Дейк (Фабиньо 45), Цимикас, Груич, Джонс, Эллиотт (Жота 57), Шакири (Кейта 75), Минамино, Ориги.

"Манчестер Сити" — "Борнмут" — 2:1 (1:1)

Голы: Делап 18, Фоден 75 — Сарридж 22.

"Манчестер Сити": Стеффен, Уолкер, Гарсия, Харвуд-Беллис, Родри (Де Брюйне 61), Дойл (Стерлинг 67), Фоден, Бернабе (Менди 36), Торрес, Махрез, Делап.

"Бристоль Сити" — "Астон Вилла" — 0:3 (0:2)

Голы: Эль-Гази 11, Траоре 14, Трезеге 73.


Метки Кубок Лиги

Автор mihajlo   

Дата 24.09.2020 23:40

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Последние комментарии:




  1. mancityman 25.09.2020 00:20 # mancityman
    Портовые хуесосы так хотят быть похожими на КОРОЛЕЙ, что даже форму одели похожую, но все равно они останутся портовыми хуесосами!!!

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  2. sausage 25.09.2020 00:03 # sausage
    Резерв матереет и набирается опыта. Что ещё говорить по этому матчу? Не фонтанировать же, как пенсы после победы ахуилярдного состава над командой, еле спасшейся от вылета из ЧШ в прошлом сезоне.

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  3. b84 25.09.2020 00:02 # b84
    Ноер топ, кто тут писал, что Ноер не топ?!
    Это уровень Алиссона, Облака...

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  4. kler 25.09.2020 00:01 # kler
    Торрес вообще пока хз че за фрукт (не Хавертц и Жота слава богу)не замена Сане так точно ...

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  5. gerrard08 25.09.2020 00:00 # gerrard08
    Ноер псих.

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  6. kler 24.09.2020 23:58 # kler
    Марез стерлинг де брюйне ферран торрес фоден менди вокер

    Гвардиола в очередной раз нацелился на кал. Ну что затопарь=)

    Источник: http://fapl.ru/posts/81132/?c=1#c7213978

    так 1 - 1 был , на 60й вышел кдб шоб порешать

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  7. gerrard08 24.09.2020 23:56 # gerrard08
    Джонс, Адриан, Шак и Мина норм. Груич нихоя не набил себе цены. У линкольна гк кепа какой-то, штук 3 должен был ловить. Фаб привез 2 и чуть хет трик в этом не оформил. Цз сук оч нужен. Остальные средне сыграли.

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  8. rentv 24.09.2020 23:50 # rentv
    Мужики, можно ли считать человека старше 21 года, неспособного решить эту задачку, умственно отсталым?


    Условие:

    Мальчику Пети принесли лукошко с пирожками. В лукошке 8 пирожков. 7 с вишней. 1 с капустой. Чтобы их сьесть, Пети нужно положить пирожки из лукошка в тарелку. Одновременно в тарелке может быть 3 пирожка. Как только он сьест один, он может положить из лукошка в тарелку ещё один и т.д

    Задача: Если пирожки с вишней Пети нравятся больше, каким по счету он возьмет пирожок с капустой?



    Варианты:

    1) 8 по счету
    2) где-то 2,69
    3) Возможно 1
    4) Я хуй его знает

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  9. mikkiynwa 24.09.2020 23:47 # mikkiynwa
    Джонс, Минамино -молодцы.

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  10. stones24 24.09.2020 23:46 # stones24
    КОРОЛИ!!!

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  11. thegodfather 24.09.2020 23:45 # thegodfather
    Де брюйне стерлинг торрес фоден марез уокер менди.
    Гвардиола настроен серьезно

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  12. gameboy 24.09.2020 23:44 # gameboy
    Ожидаемо. Дырявая хуета даже двушку от Линкольна пропускает.

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