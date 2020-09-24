"Ливерпуль" и "Сити" преодолели 3-й раунд Кубка Лиги
К числу участников 4-го раунда Кубка Лиги присоединились "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Астон Вилла".
Выступающий в Лиге Один "Линкольн Сити" стал хорошим спарринг-партнером для молодежи и резервистов "красных". "Красные" одержали убедительную победу при открытой игре — 2:7.
Матч "Сити" получился гораздо упорнее, и только за 15 минут до конца Фил Фоден смог принести своей команде домашнюю победу над "Борнмутом" — 2:1.
Добавим, что в 4-м раунде "Ливерпуль" дома примет "Арсенал", а "Сити" отправится к "Бернли".
"Линкольн" — "Ливерпуль"— 2:7 (0:4)
Голы: Эдун 60, Монтсма 66 — Шакири 9, Минамино 18, 46, Джонс 32, 36, Груич 65, Ориги 89.
"Ливерпуль": Адриан, Неко Уильямс, Рис Уильямс, Ван Дейк (Фабиньо 45), Цимикас, Груич, Джонс, Эллиотт (Жота 57), Шакири (Кейта 75), Минамино, Ориги.
"Манчестер Сити" — "Борнмут" — 2:1 (1:1)
Голы: Делап 18, Фоден 75 — Сарридж 22.
"Манчестер Сити": Стеффен, Уолкер, Гарсия, Харвуд-Беллис, Родри (Де Брюйне 61), Дойл (Стерлинг 67), Фоден, Бернабе (Менди 36), Торрес, Махрез, Делап.
"Бристоль Сити" — "Астон Вилла" — 0:3 (0:2)
Голы: Эль-Гази 11, Траоре 14, Трезеге 73.
24.09.2020 23:40
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Последние комментарии:
Портовые хуесосы так хотят быть похожими на КОРОЛЕЙ, что даже форму одели похожую, но все равно они останутся портовыми хуесосами!!!
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Резерв матереет и набирается опыта. Что ещё говорить по этому матчу? Не фонтанировать же, как пенсы после победы ахуилярдного состава над командой, еле спасшейся от вылета из ЧШ в прошлом сезоне.
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Ноер топ, кто тут писал, что Ноер не топ?!
Это уровень Алиссона, Облака...
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Торрес вообще пока хз че за фрукт (не Хавертц и Жота слава богу)не замена Сане так точно ...
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Ноер псих.
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Марез стерлинг де брюйне ферран торрес фоден менди вокер
Гвардиола в очередной раз нацелился на кал. Ну что затопарь=)
Источник: http://fapl.ru/posts/81132/?c=1#c7213978
так 1 - 1 был , на 60й вышел кдб шоб порешать
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Джонс, Адриан, Шак и Мина норм. Груич нихоя не набил себе цены. У линкольна гк кепа какой-то, штук 3 должен был ловить. Фаб привез 2 и чуть хет трик в этом не оформил. Цз сук оч нужен. Остальные средне сыграли.
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Мужики, можно ли считать человека старше 21 года, неспособного решить эту задачку, умственно отсталым?
Условие:
Мальчику Пети принесли лукошко с пирожками. В лукошке 8 пирожков. 7 с вишней. 1 с капустой. Чтобы их сьесть, Пети нужно положить пирожки из лукошка в тарелку. Одновременно в тарелке может быть 3 пирожка. Как только он сьест один, он может положить из лукошка в тарелку ещё один и т.д
Задача: Если пирожки с вишней Пети нравятся больше, каким по счету он возьмет пирожок с капустой?
Варианты:
1) 8 по счету
2) где-то 2,69
3) Возможно 1
4) Я хуй его знает
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Джонс, Минамино -молодцы.
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КОРОЛИ!!!
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Де брюйне стерлинг торрес фоден марез уокер менди.
Гвардиола настроен серьезно
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Ожидаемо. Дырявая хуета даже двушку от Линкольна пропускает.
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