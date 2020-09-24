"Ливерпуль" и "Сити" преодолели 3-й раунд Кубка Лиги

К числу участников 4-го раунда Кубка Лиги присоединились "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Астон Вилла".

Выступающий в Лиге Один "Линкольн Сити" стал хорошим спарринг-партнером для молодежи и резервистов "красных". "Красные" одержали убедительную победу при открытой игре — 2:7.



Матч "Сити" получился гораздо упорнее, и только за 15 минут до конца Фил Фоден смог принести своей команде домашнюю победу над "Борнмутом" — 2:1.



Добавим, что в 4-м раунде "Ливерпуль" дома примет "Арсенал", а "Сити" отправится к "Бернли".



"Линкольн" — "Ливерпуль"— 2:7 (0:4)



Голы: Эдун 60, Монтсма 66 — Шакири 9, Минамино 18, 46, Джонс 32, 36, Груич 65, Ориги 89.



"Ливерпуль": Адриан, Неко Уильямс, Рис Уильямс, Ван Дейк (Фабиньо 45), Цимикас, Груич, Джонс, Эллиотт (Жота 57), Шакири (Кейта 75), Минамино, Ориги.



"Манчестер Сити" — "Борнмут" — 2:1 (1:1)



Голы: Делап 18, Фоден 75 — Сарридж 22.



"Манчестер Сити": Стеффен, Уолкер, Гарсия, Харвуд-Беллис, Родри (Де Брюйне 61), Дойл (Стерлинг 67), Фоден, Бернабе (Менди 36), Торрес, Махрез, Делап.



"Бристоль Сити" — "Астон Вилла" — 0:3 (0:2)



Голы: Эль-Гази 11, Траоре 14, Трезеге 73.