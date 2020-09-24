"Сити" не делал предложение по Хосе Хименесу

"Манчестер Сити" пока не выдвигал предложение о покупке защитника "Атлетико" Хосе Хименеса, вопреки словам президента испанского клуба Энрике Сересо.

В среду Сересо в подкасте El Transistor заявил, что его клуб отклонил предложение "Сити" в 85 миллионов евро (78 млн. фунтов) по Хименесу.



"Мы получили такое предложение. Но Хименес является волшебным игроком, и мы заинтересованы в том, чтобы волшебные игроки оставались в нашей команде", — говорил босс "Атлетико".



Слова Сересо вызвали удивление на "Этихад", утверждает The Independent. "Горожане" действительно заинтересованы в 25-летнем игроке сборной Уругвая, но с предложением пока не обращались и точно не готовы расстаться с 78 млн. фунтов, учитывая изменившийся экономический климат.



Помимо Хименеса, "Сити" также проявляет интерес к Жюлю Кунде из "Севильи" как к альтернативе 29-летнему Калиду Кулибали из "Наполи".