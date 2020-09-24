"Тоттенхэм" оказался в одной победе от группового этапа Лиги Европы

"Тоттенхэм" преодолел 3-й раунд квалификации Лиги Европы, одержав выездную победу над македонской "Шкендией" со счетом 1:3.

Главным героем этого матча стал Сон Хен Мин, который уже на пятой минуте ассистировал Эрику Ламеле, а на 70-й минуте забил сам, ответив на внезапный гол Валмира Нафиу после дальнего удара в начале второго тайма.



Точка в матче была поставлена за 10 минут до конца, когда с передачи Сона отличился вышедший на замену Харри Кейн — 1:3.



Таким образом, теперь "шпоры" находятся всего в одной победе от попадания в групповой этап Лиги Европы — в раунде плей-офф их ждет "Маккаби" из Хайфы, и этот матч пройдет в Лондоне.



"Шкендия" (Северная Македония) — "Тоттенхэм" (Англия) — 1:3 (0:1)



Голы: Нафиу 54 — Ламела 5, Сон 70, Кейн 79.



"Тоттенхэм": Харт, Алдервейрелд, Орье, Дэвис, Санчес, Уинкс (Ло Чельсо 59), Бергвейн (Моура 66), Ндомбеле, Ламела, Ламела, Сон, Алли (Кейн 60).