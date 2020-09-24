Обамеянг назвал две вещи, которые убедили его остаться в "Арсенале"

Капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг назвал две вещи, которые убедили его остаться на "Эмирейтс" и заключить новый контракт.

Предыдущий контракт Обамеянга истекал уже следующим летом, однако ранее в сентябре габонский нападающий продлил сотрудничество с "канонирами" до 2023 года.



По словам Обамеянга, большое влияние на его решение отвергнуть интерес "Барселоны" и "Интера" оказал главный тренер "Арсенала" Микель Артета. Кроме того, Пьер-Эмерик чувствует себя желанным в лондонском клубе.



"Две вещи убедили меня остаться. Первая — это Микель Артета, потому что он принес в клуб большой позитив и новую философию".



"Думаю, это было важно, потому что это соответствовало моей игре, и я чувствовал, что с ним смогу прибавлять. Думаю, это было ключевым фактором, а также сыграла роль любовь, которую я получаю от фанатов и всего клуба".



"Здесь каждый относится ко мне очень, очень хорошо, поэтому я чувствую себя как дома и поэтому я остался".



"Во время карантина у нас состоялся разговор, и мы должны были поговорить об игровых моментах, но он (Артета) сказал: "Ладно, забудь об этом, мы поговорим о будущем". Он спросил меня, чего я хочу".



"Я ответил: "Я чувствую себя хорошо с момента твоего перехода, я прибавляю, и мне очень, очень нравится твоя философия, поэтому я просто хочу остаться".



"Он сказал мне: "Уверен, если ты останешься, ты сможешь оставить наследие после себя, но все зависит от тебя самого и твоих желаний. Конечно, ты можешь уйти и отправиться за трофеями в другие большие клубы, но я думаю, ты способен создать наследие в этом замечательном клубе".



"Эти слова были ключевыми для меня, и после этого разговора я чувствовал, что для меня все прояснилось, и я просто хотел остаться. Вот и все", — сообщил Обамеянг Sky Sports.