Представители Лингарда общаются с заинтересованными клубами
Представители вингера "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда ведут переговоры с несколькими заинтересованными клубами из Англии и Европы.
В данный момент у Лингарда уже идет последний год по контракту, хотя "Юнайтед" сохраняет опцию продления на 12 месяцев.
Как сообщает Sky Sports, "красные дьяволы" предпочли бы избавиться от Джесси в это трансферное окно, но пока не получили никаких предложений насчет своего воспитанника.
Тем не менее, шансы на отъезд 27-летнего игрока сборной Англии с "Олд Траффорд" остаются. Будущее Лингарда находится в его собственных руках, и окружение Джесси прорабатывает варианты с другими клубами.
Добавим, что Лингард сыграл 208 матчей за "Юнайтед" и забил 33 гола после своего дебюта в 2014 году. В прошлом сезоне Премьер-Лиги Джесси отметился лишь девятью появлениями в стартовом составе.
24.09.2020 20:00
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Райола ну пристрой его куда нибудь
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Уолтеру звоните, потерялся Джесси.
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