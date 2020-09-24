Представители Лингарда общаются с заинтересованными клубами

Представители вингера "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда ведут переговоры с несколькими заинтересованными клубами из Англии и Европы.

В данный момент у Лингарда уже идет последний год по контракту, хотя "Юнайтед" сохраняет опцию продления на 12 месяцев.



Как сообщает Sky Sports, "красные дьяволы" предпочли бы избавиться от Джесси в это трансферное окно, но пока не получили никаких предложений насчет своего воспитанника.



Тем не менее, шансы на отъезд 27-летнего игрока сборной Англии с "Олд Траффорд" остаются. Будущее Лингарда находится в его собственных руках, и окружение Джесси прорабатывает варианты с другими клубами.



Добавим, что Лингард сыграл 208 матчей за "Юнайтед" и забил 33 гола после своего дебюта в 2014 году. В прошлом сезоне Премьер-Лиги Джесси отметился лишь девятью появлениями в стартовом составе.