Представители Лингарда общаются с заинтересованными клубами

Джесси Лингард Представители вингера "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда ведут переговоры с несколькими заинтересованными клубами из Англии и Европы.

В данный момент у Лингарда уже идет последний год по контракту, хотя "Юнайтед" сохраняет опцию продления на 12 месяцев.

Как сообщает Sky Sports, "красные дьяволы" предпочли бы избавиться от Джесси в это трансферное окно, но пока не получили никаких предложений насчет своего воспитанника.

Тем не менее, шансы на отъезд 27-летнего игрока сборной Англии с "Олд Траффорд" остаются. Будущее Лингарда находится в его собственных руках, и окружение Джесси прорабатывает варианты с другими клубами.

Добавим, что Лингард сыграл 208 матчей за "Юнайтед" и забил 33 гола после своего дебюта в 2014 году. В прошлом сезоне Премьер-Лиги Джесси отметился лишь девятью появлениями в стартовом составе.


Метки Лингард, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 24.09.2020 20:00

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  1. rashford39 24.09.2020 20:27 # rashford39
    Райола ну пристрой его куда нибудь

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  2. vyrentz 24.09.2020 20:08 # vyrentz
    Уолтеру звоните, потерялся Джесси.

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