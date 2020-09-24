"Тоттенхэм" работает над трансферами Шкриниара и Милика
"Тоттенхэм" продолжает переговоры о покупке защитника "Интера" Милана Шкриниара и нападающего "Наполи" Аркадиуша Милика.
Напомним, слухи об интересе "Тоттенхэма" к Шкриниару появились только накануне. По информации Sky Sports, два клуба действительно общаются, но пока сильно расходятся в оценке стоимости Милана.
В данный момент "Интер" хочет за свою звезду 60 миллионов евро (55 млн. фунтов), тогда как "шпоры" считают, что 25-летний игрок сборной Словакии стоит в два раза меньше.
Чтобы осилить трансфер Шкриниара, "Тоттенхэму" в любом случае придется избавиться от ряда игроков — вроде защитника Сержа Орье.
Также, утверждает The Independent, "шпоры" работают над трансфером Милика, у которого остается менее года по контракту в Неаполе и который ранее в это окно едва не перешел в "Рому" в аренду с обязательством по выкупу за 16.5 млн. фунтов, лишь не сумев договориться с римским клубом об условиях личного контракта.
"Тоттенхэм" рассматривает 26-летнего поляка на роль дублера для Харри Кейна. О необходимости такой покупки главный тренер лондонцев Жозе Моуриньо даже высказывался публично.
24.09.2020 19:00
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Самый кайф в том, что Леви не обосанный Вудворд, прекрасно понимает, кто нужен тиме, а кто нет, даже если уйдёт Моуриньо, не будет такого пиздеца как случилось с Манчестер Юнайтед, и Шкриниар нужен и Милик - 29 лет, опытный, нацелен на ворота постоянно, да хрусталь, но он играть то будет без особых нагрузок, надеюсь не будет ломаться, + у нас самые передовые технологии в тренировочной базе, будут холить и лелеять, так что всё хорошо будет, спасибо Леви!
COYS
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Милик страшно хрустальный, но надо признать игрок добротный, 10-ку точно положит
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