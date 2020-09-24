"Арсенал" хочет купить Жоржиньо

"Арсенал" заинтересован в приобретении полузащитника "Челси" Жоржиньо.

В остатке трансферного окна "Арсенал" прикладывает огромные усилия в надежде обзавестись полузащитником мирового уровня. В сфере интересов лондонского клуба находятся Томас Партей из "Атлетико" и Уссем Ауар из "Лиона".



Однако "Атлетико" и "Лион" не желают торговаться по своим звездам, и это заставило "канониров" обратить свое внимание на 28-летнего Жоржиньо, сообщает Sky Sports.



Ради приглашения новичка "Арсенал" готов избавиться от Лукаса Торрейры, который уже находится на пути в "Атлетико". Испанский клуб получит опцию или возьмет на себя обязательство по последующему выкупу уругвайца.



Что касается Жоржиньо, то главный тренер "Арсенала" Микель Артета был ассистентом Хосепа Гвардиолы, когда "Манчестер Сити" едва не приобрел итальянца бразильского происхождения у "Наполи" в 2018 году.



Но договориться с "Челси" тоже будет непросто — Жоржиньо исполнял роль капитана команды Фрэнка Лэмпарда в двух первых матчах Премьер-Лиги.



Добавим, Жоржиньо — не единственный полузащитник "синих", к которому существует интерес внутри Премьер-Лиги. Sky Sports также сообщает, что "Астон Вилла" хочет переманить со "Стэмфорд Бридж" Росса Баркли и Рубена Лофтус-Чика.