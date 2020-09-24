"Арсенал" хочет купить Жоржиньо

Жоржиньо "Арсенал" заинтересован в приобретении полузащитника "Челси" Жоржиньо.

В остатке трансферного окна "Арсенал" прикладывает огромные усилия в надежде обзавестись полузащитником мирового уровня. В сфере интересов лондонского клуба находятся Томас Партей из "Атлетико" и Уссем Ауар из "Лиона".

Однако "Атлетико" и "Лион" не желают торговаться по своим звездам, и это заставило "канониров" обратить свое внимание на 28-летнего Жоржиньо, сообщает Sky Sports.

Ради приглашения новичка "Арсенал" готов избавиться от Лукаса Торрейры, который уже находится на пути в "Атлетико". Испанский клуб получит опцию или возьмет на себя обязательство по последующему выкупу уругвайца.

Что касается Жоржиньо, то главный тренер "Арсенала" Микель Артета был ассистентом Хосепа Гвардиолы, когда "Манчестер Сити" едва не приобрел итальянца бразильского происхождения у "Наполи" в 2018 году.

Но договориться с "Челси" тоже будет непросто — Жоржиньо исполнял роль капитана команды Фрэнка Лэмпарда в двух первых матчах Премьер-Лиги.

Добавим, Жоржиньо — не единственный полузащитник "синих", к которому существует интерес внутри Премьер-Лиги. Sky Sports также сообщает, что "Астон Вилла" хочет переманить со "Стэмфорд Бридж" Росса Баркли и Рубена Лофтус-Чика.


Метки Арсенал, Жоржиньо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.09.2020 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1717

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sausage 24.09.2020 18:12 # sausage
    С этой причёской и бородой таким уебаном выглядит.

    (ответить)

  2. abrec 24.09.2020 18:05 # abrec
    Фарм клуб Арсенала

    (ответить)

  3. bushido 24.09.2020 17:51 # bushido
    Пошли нахер чепушилы эти, усилять их еще, пусть дальше с эльненями и гендузями катают

    (ответить)

  4. vyrentz 24.09.2020 17:26 # vyrentz
    Учитывая, что в Арсенале есть тренер, то, не удивлюсь, если и Жоржиньо там заиграет.

    (ответить)

  5. chelsea88 24.09.2020 17:16 # chelsea88
    Лоооолблеать)))
    Аснл как настоящие младшие братишки донашивают за синими))

    (ответить)

  6. chelsiukpro 24.09.2020 17:12 # chelsiukpro
    Денег не хватит! Каких ~ 55млн будет стоит. Дешевле не отдадут..

    (ответить)

  7. abse 24.09.2020 17:08 # abse
    Надеюсь не купят

    (ответить)

  8. skydreams 24.09.2020 17:05 # skydreams
    О норм, Алонсо и Кепа бонусом идут)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: