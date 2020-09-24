"Лидс" купил Диего Льоренте

"Лидс" объявил о приобретении центрального защитника "Реал Сосьедад" Диего Льоренте.

В двух первых матчах Премьер-Лиги "Лидс" пропустил семь голов. В том числе и это заставило клуб с "Элланд Роуд" потратить около 20 миллионов фунтов на Льоренте.



Диего является воспитанником "Реала", где ему, правда, заиграть не удалось. Побывав в "Райо Вальекано" и "Малаге" на правах аренды, в 2017 году защитник перешел в "Реал Сосьедад".



В 2016 году Льоренте также дебютировал за сборную Испании, за которую к настоящему моменту провел пять матчей.



В прошлом сезоне 27-летний испанец сыграл 30 матчей за "Реал Сосьедад", который финишировал на шестом месте в Ла Лиге.