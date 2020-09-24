Чилуэлл: "Лэмпард сказал, я смогу стать лучшим левым защитником в мире"

Бен Чилуэлл Новичок "Челси" Бен Чилуэлл заявил, что надеется стать лучшим левым защитником, выступая за "синих".

Накануне вечером 23-летний Чилуэлл, приглашенный из "Лестера" за 50 миллионов фунтов, дебютировал за "Челси", поспособствовав победе 6:0 над "Барнсли" в Кубке Лиги.

По словам Бена, на переход в лондонский клуб его вдохновил разговор с главным тренером "синих" Фрэнком Лэмпардом, который специально приезжал к нему в Лестер.

"Это новый вызов для меня. Я покинул свою зону комфорта и думаю, это сделает меня лучше. Здесь отличная команда, отличный клуб, и я собираюсь упорно трудиться здесь".

"Помню, я разговаривал с боссом в Лестере, и он произнес очень хорошие слова. Он сказал, что этот трансфер пойдет на пользу моей карьере и что я смогу развиваться, если перейду и буду упорно работать, потому что стиль "Челси" подходит мне".

"Он сказал мне, что я смогу стать лучшим или одним из лучших в мире на своей позиции. Именно этого я и хочу достичь здесь. Я хочу побеждать и становиться лучше".

"Моя персональная цель — стать лучшим в мире на своей позиции, а также у меня есть ощущение, что мы сможем многое выиграть с этой командой в предстоящие годы. К концу своей карьеры я хочу выиграть все, и я думаю, с этим клубом это возможно", — цитирует Чилуэлла Goal.


Метки Лестер, Чилуэлл

Автор mihajlo   

Дата 24.09.2020 15:00

Количество просмотров Просмотров: 239

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mikkiynwa 24.09.2020 15:13 # mikkiynwa
    Ты даже в 5 ку не входишь, лох печальный)))00

    (ответить)

  2. mancunia-planet 24.09.2020 15:09 # mancunia-planet
    Тебя наебали.

    (ответить)

  3. sexan 24.09.2020 15:09 # sexan
    Ну хз... Малой канадец из Баварии топарь ещё тот, даж Алабу на банку посадил.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: