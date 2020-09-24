Артета объяснил, почему Озил снова не сыграл

Наставник "Арсенала" Микель Артета объяснил, почему полузащитник Месут Озил вновь остался вне игры.

Новый сезон виделся возможностью для Озила начать с чистого листа и попытаться вернуться в планы Артеты. В связи с этим болельщики связывали особые ожидания с выездом к "Лестеру" в Кубке Лиги.



Однако в среду вечером Озил остался вне игры на 17-й матч подряд, и после победы 0:2 Артета дал понять, что предпочитает других игроков Месуту.



"Я стараюсь выбирать игроков, которые, на мой взгляд, находятся в лучшем состоянии".



"По тому, как мы меняем, как мы используем игроков каждую неделю, вы можете видеть, что в этот состав очень сложно пробиться — не только Месуту, но и другим. Каждую неделю мы стараемся определять правильных игроков".



"Другим, которые не играли в Премьер-Лиге и не сыграли сегодня вечером, тоже приходится сложно. В данный момент в нашем составе 26-27 игроков, и мы не можем обеспечить игровым временем их всех".



"Команда развивается — вы видите, какой уровень они демонстрируют. Такова ситуация в данный момент. Мы хотим развиваться дальше и играть лучше. Мы хотим сохранить эту тенденцию".



"Мы выбираем игроков, которые, как мы считаем, лучше всего для конкретного матча", — цитирует Артету Evening Standard.