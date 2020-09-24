"Челси" подтвердил покупку Эдуара Менди
"Челси" официально подтвердил приобретение голкипер Эдуара Менди у "Ренна". Сделка оценивается в 22 миллиона фунтов.
Менди заключил с "синими" контракт до 2025 года и теперь составит конкуренцию Кепе Аррисабалаге и Вилли Кабальеро на последнем рубеже команды Фрэнка Лэмпарда.
Эдуар провел в "Ренне" всего один сезон после своего перехода из "Реймса", 13 раз сохранив свои ворота на замке и пропустив лишь 31 гол в 33 матчах до того, как французская компания была досрочно завершена из-за пандемии коронавируса.
28-летний сенегалец стал седьмым новичком первой команды "Челси" в это трансферное окно после Хакима Зийеша, Тимо Вернера, Бена Чилуэла, Тиаго Силвы, Маланга Сарра и Кая Хаверца.
"Как только Петр Чех и наша техническая команда определили Эдуара в качестве наиболее подходящего голкипера для пополнения нашего коллектива, мы хотели заполучить лишь его. Эдуар переходит к нам после действительно успешного сезона с "Ренном", он амбициозен, и мы приветствуем его в нашем клубе", — сообщила директор "Челси" Марина Грановская.
Добавим, в прошлом сезоне Менди в среднем пропускал по одному голу каждые 114 минут, отражая 76.3 процентов удар в створ своих ворот. У Кепы эти показатели — 63 минуты и 53.5 процентов.
24.09.2020 13:00
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Источник: http://fapl.ru/posts/79633/
)))) F*ck off, mothaf*ckazzz... (C) Эдуар Менди
(ответить)
Расклад такой: Менди в АПЛ и ЛЧ если проявит себя в нескольких матчах. Кепа КЛ КА на подмоге в АПЛ. Вилли последний год получаетя 3 кипером будет наш ветеран.
(ответить)
Ниггерси.
Толковый кипер, 10-ку матчей сыграет, как минимум
(ответить)
После первой игры Донни ван де Бек (1) проиграл в «Манчестер Юнайтед» больше домашних матчей в Премьер-лиге, чем Садио Мане в «Ливерпуле» (0).
Садио присоединился к «красным» в 2016 году.
(ответить)
анаанана до сих пор горит.
жаль лейтон отменили матч, тотиш снова не заработает на своем мегастадионе
(ответить)
Очередной топ кипер.
(ответить)
Полторы недели на трансфер Райса.
(ответить)
В 5 раз хуже Кепы - удачи пенсам в ЛЕ.
(ответить)
пенсота, не забудьте грановскую цёмнуть между ног
(ответить)
Пенсы, а что теперь с будущим Арибозалаги? В пару к Браззерсу на скамейку? Аренда? Если аренда, то судьба Кариваса Безрукого ему обеспечена...
(ответить)
Расизмом будет считаться голы в ворота этого черныша. И такие мячи засчитываться не будут. Только автоголы.
(ответить)
24.09.2020 13:09 #
bezviz
вчера прочел удивительный факт но 6ля не могу найти ссылку на источник, кароче там говорится что это миф что черножопые моют жопу, у 90% нет биде, обычно это в турции и арабских странах в норме вещей, но не в снг пространстве, а вообще история мыть ж0пу после того как посрал весьма интересная, черножопые же всегда жили в местах, где мало воды, поэтому приходилось экономить, так они могли не мыться месяцами но при этом подмывали очелы, хотя насколько часто они это делали, источник не уточняет)
вот и вся правда, черножопые как бы самый грязный народ в СНГ, они не моются, они воняют, таджики и узбеки на стройках это ваще пи3дец, не зря же в народе повелось что чурки неряшливые
(ответить)
24.09.2020 13:16 # удалить
anabanana94
Клоун, цирк уехал на другую ветку, переезжай, там дальше будешь развлекать))
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/81125/?c=1#c7213530
(ответить)
24.09.2020 13:09 #
bezviz
вчера прочел удивительный факт но 6ля не могу найти ссылку на источник, кароче там говорится что это миф что черножопые моют жопу, у 90% нет биде, обычно это в турции и арабских странах в норме вещей, но не в снг пространстве, а вообще история мыть ж0пу после того как посрал весьма интересная, черножопые же всегда жили в местах, где мало воды, поэтому приходилось экономить, так они могли не мыться месяцами но при этом подмывали очелы, хотя насколько часто они это делали, источник не уточняет)
вот и вся правда, черножопые как бы самый грязный народ в СНГ, они не моются, они воняют, таджики и узбеки на стройках это ваще пи3дец, не зря же в народе повелось что чурки неряшливые
Источник: http://fapl.ru/posts/81125/
Это правда
(ответить)
хорошая сделка для Челси, Кепе давно уже на выход пора
(ответить)
Даже этот Джанго наверно подмывается, а славяне все еще с черкашами ходят, покиньте сайт пожалуйста.
(ответить)
Это всё ещё деньги с жопазара и мураты (С)
(ответить)
Посмотрим, что этот парнишка может. Хотя то, что лучше Кепы - это по умолчанию подразумевается. Мои поздравления, пенсы. Всегда приятны такие новости.
(ответить)
Блялол, лучшего игрока сенегала взять за такие гроши.... Кееек
(ответить)
Начало конца его карьеры
(ответить)
Теперь у пенсов Манда на воротах.
(ответить)
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