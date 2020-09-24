"Челси" подтвердил покупку Эдуара Менди

Эдуар Менди "Челси" официально подтвердил приобретение голкипер Эдуара Менди у "Ренна". Сделка оценивается в 22 миллиона фунтов.

Менди заключил с "синими" контракт до 2025 года и теперь составит конкуренцию Кепе Аррисабалаге и Вилли Кабальеро на последнем рубеже команды Фрэнка Лэмпарда.

Эдуар провел в "Ренне" всего один сезон после своего перехода из "Реймса", 13 раз сохранив свои ворота на замке и пропустив лишь 31 гол в 33 матчах до того, как французская компания была досрочно завершена из-за пандемии коронавируса.

28-летний сенегалец стал седьмым новичком первой команды "Челси" в это трансферное окно после Хакима Зийеша, Тимо Вернера, Бена Чилуэла, Тиаго Силвы, Маланга Сарра и Кая Хаверца.

"Как только Петр Чех и наша техническая команда определили Эдуара в качестве наиболее подходящего голкипера для пополнения нашего коллектива, мы хотели заполучить лишь его. Эдуар переходит к нам после действительно успешного сезона с "Ренном", он амбициозен, и мы приветствуем его в нашем клубе", — сообщила директор "Челси" Марина Грановская.

Добавим, в прошлом сезоне Менди в среднем пропускал по одному голу каждые 114 минут, отражая 76.3 процентов удар в створ своих ворот. У Кепы эти показатели — 63 минуты и 53.5 процентов.


Метки Менди, Ренн, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.09.2020 13:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. bushwacka 24.09.2020 13:41 # bushwacka
    "Челси" избрал Яна Облака из "Атлетико" своей целью номер один по укреплению вратарской позиции этим летом"
    http://fapl.ru/posts/79641/

    "Челси" находится в регулярном контакте с представителями голкипера "Аякса" Андре Онаны."
    Источник: http://fapl.ru/posts/79633/


    )))) F*ck off, mothaf*ckazzz... (C) Эдуар Менди

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  2. chelsiukpro 24.09.2020 13:34 # chelsiukpro
    Расклад такой: Менди в АПЛ и ЛЧ если проявит себя в нескольких матчах. Кепа КЛ КА на подмоге в АПЛ. Вилли последний год получаетя 3 кипером будет наш ветеран.

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  3. largo-winch 24.09.2020 13:31 # largo-winch
    Ниггерси.
    Толковый кипер, 10-ку матчей сыграет, как минимум

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  4. mikkiynwa 24.09.2020 13:30 # mikkiynwa
    После первой игры Донни ван де Бек (1) проиграл в «Манчестер Юнайтед» больше домашних матчей в Премьер-лиге, чем Садио Мане в «Ливерпуле» (0).

    Садио присоединился к «красным» в 2016 году.

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  5. lexa-arsenal 24.09.2020 13:26 # lexa-arsenal
    анаанана до сих пор горит.
    жаль лейтон отменили матч, тотиш снова не заработает на своем мегастадионе

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  6. fanstevengerrard 24.09.2020 13:25 # fanstevengerrard
    Очередной топ кипер.

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  7. mr-lamps 24.09.2020 13:24 # mr-lamps
    Полторы недели на трансфер Райса.

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  8. gavriil 24.09.2020 13:21 # gavriil
    В 5 раз хуже Кепы - удачи пенсам в ЛЕ.

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  9. manutd-20champ 24.09.2020 13:21 # manutd-20champ
    пенсота, не забудьте грановскую цёмнуть между ног

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  10. bushwacka 24.09.2020 13:19 # bushwacka
    Пенсы, а что теперь с будущим Арибозалаги? В пару к Браззерсу на скамейку? Аренда? Если аренда, то судьба Кариваса Безрукого ему обеспечена...

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  11. chelsea88 24.09.2020 13:17 # chelsea88
    Расизмом будет считаться голы в ворота этого черныша. И такие мячи засчитываться не будут. Только автоголы.

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  12. anabanana94 24.09.2020 13:16 # anabanana94
    24.09.2020 13:09 #
    bezviz

    вчера прочел удивительный факт но 6ля не могу найти ссылку на источник, кароче там говорится что это миф что черножопые моют жопу, у 90% нет биде, обычно это в турции и арабских странах в норме вещей, но не в снг пространстве, а вообще история мыть ж0пу после того как посрал весьма интересная, черножопые же всегда жили в местах, где мало воды, поэтому приходилось экономить, так они могли не мыться месяцами но при этом подмывали очелы, хотя насколько часто они это делали, источник не уточняет)
    вот и вся правда, черножопые как бы самый грязный народ в СНГ, они не моются, они воняют, таджики и узбеки на стройках это ваще пи3дец, не зря же в народе повелось что чурки неряшливые
    (ответить)

    24.09.2020 13:16 # удалить
    anabanana94

    Клоун, цирк уехал на другую ветку, переезжай, там дальше будешь развлекать))
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    Источник: http://fapl.ru/posts/81125/?c=1#c7213530

    (ответить)

  13. thegodfather 24.09.2020 13:16 # thegodfather
    24.09.2020 13:09 #
    bezviz

    вчера прочел удивительный факт но 6ля не могу найти ссылку на источник, кароче там говорится что это миф что черножопые моют жопу, у 90% нет биде, обычно это в турции и арабских странах в норме вещей, но не в снг пространстве, а вообще история мыть ж0пу после того как посрал весьма интересная, черножопые же всегда жили в местах, где мало воды, поэтому приходилось экономить, так они могли не мыться месяцами но при этом подмывали очелы, хотя насколько часто они это делали, источник не уточняет)
    вот и вся правда, черножопые как бы самый грязный народ в СНГ, они не моются, они воняют, таджики и узбеки на стройках это ваще пи3дец, не зря же в народе повелось что чурки неряшливые

    Источник: http://fapl.ru/posts/81125/


    Это правда

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  14. ko1obok 24.09.2020 13:13 # ko1obok
    хорошая сделка для Челси, Кепе давно уже на выход пора

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  15. anabanana94 24.09.2020 13:12 # anabanana94
    Даже этот Джанго наверно подмывается, а славяне все еще с черкашами ходят, покиньте сайт пожалуйста.

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  16. bushwacka 24.09.2020 13:11 # bushwacka
    Это всё ещё деньги с жопазара и мураты (С)

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  17. udaff 24.09.2020 13:09 # udaff
    Посмотрим, что этот парнишка может. Хотя то, что лучше Кепы - это по умолчанию подразумевается. Мои поздравления, пенсы. Всегда приятны такие новости.

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  18. thegodfather 24.09.2020 13:08 # thegodfather
    Блялол, лучшего игрока сенегала взять за такие гроши.... Кееек

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  19. chr1s8rown 24.09.2020 13:06 # chr1s8rown
    Начало конца его карьеры

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  20. mr-s1n1st3r 24.09.2020 13:06 # mr-s1n1st3r
    Теперь у пенсов Манда на воротах.

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