"Челси" подтвердил покупку Эдуара Менди

"Челси" официально подтвердил приобретение голкипер Эдуара Менди у "Ренна". Сделка оценивается в 22 миллиона фунтов.

Менди заключил с "синими" контракт до 2025 года и теперь составит конкуренцию Кепе Аррисабалаге и Вилли Кабальеро на последнем рубеже команды Фрэнка Лэмпарда.



Эдуар провел в "Ренне" всего один сезон после своего перехода из "Реймса", 13 раз сохранив свои ворота на замке и пропустив лишь 31 гол в 33 матчах до того, как французская компания была досрочно завершена из-за пандемии коронавируса.



28-летний сенегалец стал седьмым новичком первой команды "Челси" в это трансферное окно после Хакима Зийеша, Тимо Вернера, Бена Чилуэла, Тиаго Силвы, Маланга Сарра и Кая Хаверца.



"Как только Петр Чех и наша техническая команда определили Эдуара в качестве наиболее подходящего голкипера для пополнения нашего коллектива, мы хотели заполучить лишь его. Эдуар переходит к нам после действительно успешного сезона с "Ренном", он амбициозен, и мы приветствуем его в нашем клубе", — сообщила директор "Челси" Марина Грановская.



Добавим, в прошлом сезоне Менди в среднем пропускал по одному голу каждые 114 минут, отражая 76.3 процентов удар в створ своих ворот. У Кепы эти показатели — 63 минуты и 53.5 процентов.