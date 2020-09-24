Американская компания обсуждает покупку "Бернли"

Американская инвестиционная компания ALK Capital ведет переговоры о покупке "Бернли".

Благодаря чудесам своего главного тренера Шона Дайча "Бернли" давно считается крепким середняком Премьер-Лиги, однако по своим возможностям "бордовые" — один из самых скромных клубов высшего английского дивизиона.



Впрочем, вскоре это может измениться. "Бернли" стал очередной целью для инвесторов из Соединенных Штатов, которые также проявляют интерес к "Вест Хэму" и "Саутгемптону".



Как сообщает Sky Sports, компанию ALK Capital возглавляет Алан Пейс, который сделал себе имя в банковской сфере, поработав в Citigroup и Lehmann Brothers.



Пейс также является президентом "Реал Солт-Лейк" из МЛС и недавно инвестировал в такие технологичные продукты, как AiScout и Player Lens.