"Тоттенхэму" присудят техническую победу над "Лейтон Ориент" в Кубке Лиги

Жозе Моуриньо "Тоттенхэму", вероятно, не придется играть с "Лейтон Ориент" для выхода в 4-й раунд Куба Лиги.

Напомним, "Тоттенхэм" должен был сыграть против "Лейтон Ориент" в минувший вторник, однако оплаченное "шпорами" тестирование на коронавирус выявило сразу нескольких заболевших игроков в команде из Лиги Два.

В результате Футбольная Лига, где тестирование на COVID-19 не является обязательным, была вынуждена принять решение отложить матч за считанные часы со стартового свистка.

"Лейтон Ориент" надеялся сыграть этот поединок позже, однако после переговоров с Футбольной Лигой согласился с тем, что признает техническое поражение, сообщает Evening Standard в эксклюзивном материале.

Футбольная Лига в свою очередь согласилась возместить своему клубу часть из тех 150 тысяч фунтов, которые "Лейтон Ориент" должен был получить в качестве призовых за проведение матча.

Таким образом, "Тоттенхэм" сразу попадает в 4-й раунд, где сыграет с "Челси", который накануне разгромил "Барнсли" со счетом 6:0.


Метки Кубок Лиги, Лейтон Ориент, Тоттенхэм, Футбольная Лига

Автор mihajlo   

Дата 24.09.2020 11:00

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  1. redwhitegun 24.09.2020 11:28 # redwhitegun
    не плохая 1/8 намечается)
    Челси-ТТХ
    Ливерпуль-Арсенал

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  2. ilovemanutd 24.09.2020 11:26 # ilovemanutd
    Вот это тактический ход, Моур - гений

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  3. anabanana94 24.09.2020 11:14 # anabanana94
    Оффициальный подкуп, вот что значит Леви и все отсальные ушлепки) И попробуй кто нибудь ему что-то ппредьявить, так обоссыт любого, что закопаются от стыда.

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  4. chr1s8rown 24.09.2020 11:09 # chr1s8rown
    Заговор против лмпеса

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