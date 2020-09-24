"Тоттенхэму" присудят техническую победу над "Лейтон Ориент" в Кубке Лиги

"Тоттенхэму", вероятно, не придется играть с "Лейтон Ориент" для выхода в 4-й раунд Куба Лиги.

Напомним, "Тоттенхэм" должен был сыграть против "Лейтон Ориент" в минувший вторник, однако оплаченное "шпорами" тестирование на коронавирус выявило сразу нескольких заболевших игроков в команде из Лиги Два.



В результате Футбольная Лига, где тестирование на COVID-19 не является обязательным, была вынуждена принять решение отложить матч за считанные часы со стартового свистка.



"Лейтон Ориент" надеялся сыграть этот поединок позже, однако после переговоров с Футбольной Лигой согласился с тем, что признает техническое поражение, сообщает Evening Standard в эксклюзивном материале.



Футбольная Лига в свою очередь согласилась возместить своему клубу часть из тех 150 тысяч фунтов, которые "Лейтон Ориент" должен был получить в качестве призовых за проведение матча.



Таким образом, "Тоттенхэм" сразу попадает в 4-й раунд, где сыграет с "Челси", который накануне разгромил "Барнсли" со счетом 6:0.