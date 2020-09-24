"Тоттенхэму" присудят техническую победу над "Лейтон Ориент" в Кубке Лиги
"Тоттенхэму", вероятно, не придется играть с "Лейтон Ориент" для выхода в 4-й раунд Куба Лиги.
Напомним, "Тоттенхэм" должен был сыграть против "Лейтон Ориент" в минувший вторник, однако оплаченное "шпорами" тестирование на коронавирус выявило сразу нескольких заболевших игроков в команде из Лиги Два.
В результате Футбольная Лига, где тестирование на COVID-19 не является обязательным, была вынуждена принять решение отложить матч за считанные часы со стартового свистка.
"Лейтон Ориент" надеялся сыграть этот поединок позже, однако после переговоров с Футбольной Лигой согласился с тем, что признает техническое поражение, сообщает Evening Standard в эксклюзивном материале.
Футбольная Лига в свою очередь согласилась возместить своему клубу часть из тех 150 тысяч фунтов, которые "Лейтон Ориент" должен был получить в качестве призовых за проведение матча.
Таким образом, "Тоттенхэм" сразу попадает в 4-й раунд, где сыграет с "Челси", который накануне разгромил "Барнсли" со счетом 6:0.
24.09.2020 11:00
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не плохая 1/8 намечается)
Челси-ТТХ
Ливерпуль-Арсенал
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Вот это тактический ход, Моур - гений
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Оффициальный подкуп, вот что значит Леви и все отсальные ушлепки) И попробуй кто нибудь ему что-то ппредьявить, так обоссыт любого, что закопаются от стыда.
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Заговор против лмпеса
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