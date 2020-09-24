У "Челси" нет предложений по Рюдигеру

"Челси" пока не получал конкретных предложений насчет защитника Антонио Рюдигера.

Будущее Рюдигера на "Стэмфорд Бридж" оказалось под большим вопросом после того, как главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард не включил Антонио в заявку на матчи против "Ливерпуля" в Премьер-Лиге и "Барнсли" в Кубке Англии.



27-летнего игрока сборной Германии связывают с переходом в ПСЖ и "Барселону", однако пока это остается на уровне слухов.



"Его отсутствие в заявке — это просто мой выбор в данный момент. У меня есть несколько центральных защитников, и я не могу включить их всех в заявку".



"Да, наш состав еще может претерпеть кое-какие изменения, но пока ничего конкретного на данную минуту, поэтому не увлекайтесь чтением газет".



"Если что-нибудь случится в ближайшие пару недель, это должно быть правильным для клуба, для игрока и для меня", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.