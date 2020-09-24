Лэмпард похвалил Силву и Хаверца

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард похвалил своих новичков Тиаго Силву и Кая Хаверца после победы 0:6 над "Барнсли" в Кубке Лиге.

Оставив немало вопросов своей игрой против "Брайтона" и "Ливерпуля" в Премьер-Лиге, в среду вечером Хаверц достойно ответил своим критикам — стоивший клубу 71 миллион фунтов Кай разразился хет-триком в кубковом матче на "Стэмфорд Бридж", что весьма порадовало Лэмпарда.



"Я рад за Кая. Это было все, что я хотел для него этим вечером. В предыдущих двух матчах я говорил, что у него практически не было предсезонного периода, да и переход в клуб занял несколько дней".



"Поэтому сегодня вечером было хорошее упражнение для него и еще один матч, чтобы посмотреть, как мы хотим работать без мяча. Он может в этом участвовать — он вернул мяч, когда забивал Росс (Баркли), а также имел свободу в центральных зонах, действуя позади Тэмми (Абрахэма). Он хорошо взаимодействовал с Тэмми, добавлял по ходу игры, обрел уверенность в себе и забил три гола".



"Я очень рад за Кая, и это только начало для него", — сообщил Лэмпард официальному веб-сайту "Челси".



Также Фрэнк дал оценку игре 36-летнего защитника Тиаго Силвы, который этим вечером дебютировал за "синих".



"Это восхитительно для нас, потому что он тренировался чуть более недели и провел идеальные 60 минут, на мой взгляд. Он проявил свои качества. Конечно, его форма и его игра будут становиться лучше, но я думаю, сегодня вечером он тоже кое-что дал нам в раздевалке и на поле благодаря своему авторитету".



"Он не говорит по-английски, но это даже не проблема. На тренировках и в этом матче он показал мне, что может командовать людьми вокруг себя. Поэтому я очень, очень доволен Тиаго. Примерно этого я и ожидал от игрока его уровня, и его приход — это глоток свежего воздуха для нас", — добавил Лэмпард.