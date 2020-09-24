"Лестер" рискует потерять Ндиди на три месяца

Ведущий полузащитник "Лестера" Уилфрид Ндиди может пропустить до трех месяцев из-за травмы приводящей мышцы бедра.

Ндиди всегда был важным игроком для "Лестера", но на старте этого сезона его важность только возросла — Уилфрид вынужденно переквалифицировался в центрального защитника и помог "лисам" захватить лидерство в Премьер-Лиге после двух туров.



Однако матч 3-го раунда Кубка Лиги против "Арсенала" в среду вечером обернулся для Ндиди неприятной травмой, и теперь 23-летнему нигерийцу может потребоваться операция.



"Мы просто хотим получить больше информации от специалистов, но срок восстановления может быть любым в промежутке между шестью и 12 неделями".



"Это приводящая мышца. Она могла оторваться от кости, что потребовало бы операции. Тогда это будет 12 недель", — цитирует главного тренера "Лестера" Брендана Роджерса Sky Sports.



Добавим, в своем следующем матче Премьер-Лиги "лисы" совершат выезд к "Манчестер Сити".