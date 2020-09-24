Райан Рейнольдс может купить долю в "Рексеме"
Популярный голливудский актер Райан Рейнольдс может стать совладельцем клуба "Рексем" из Национальной Лиги.
О том, что Рейнольдс, сыгравший главную роль в фильме "Дедпул", ведет переговоры о покупке доли в "Рексеме", стало известно благодаря объединению болельщиков валлийского клуба, выступающего в пятом английском дивизионе.
Как гласит заявление совета Wrexham Supporters Trust (WST), партнером Райана выступает другой актер — Роб Макэлхенни, прежде всего известный по телесериалу "В Филадельфии всегда солнечно".
Отметим, что WST не просто представляет интересы фанатов, а с 2011 года руководит клубом. 97.5% членов объединения (1,223 человек) высказались за то, чтобы разрешить Рейнольдсу и Макэлхенни инвестировать около 2 миллионов фунтов, сообщает Sky Sports.
24.09.2020 07:00
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