Райан Рейнольдс может купить долю в "Рексеме"

Популярный голливудский актер Райан Рейнольдс может стать совладельцем клуба "Рексем" из Национальной Лиги.

О том, что Рейнольдс, сыгравший главную роль в фильме "Дедпул", ведет переговоры о покупке доли в "Рексеме", стало известно благодаря объединению болельщиков валлийского клуба, выступающего в пятом английском дивизионе.



Как гласит заявление совета Wrexham Supporters Trust (WST), партнером Райана выступает другой актер — Роб Макэлхенни, прежде всего известный по телесериалу "В Филадельфии всегда солнечно".



Отметим, что WST не просто представляет интересы фанатов, а с 2011 года руководит клубом. 97.5% членов объединения (1,223 человек) высказались за то, чтобы разрешить Рейнольдсу и Макэлхенни инвестировать около 2 миллионов фунтов, сообщает Sky Sports.