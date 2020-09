Светская хроника за четверг

"Ливерпуль" надеется заманить Калиду Кулибали с помощью Садио Мане. Серж Орье отказался от перехода в московский "Спартак". "Арсенал" сохраняет интерес к Филиппе Коутиньо. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Ливерпуль" надеется, что нападающий Садио Мане уговорит защитника "Наполи" Калиду Кулибали, своего партнера по сборной Сенегала, перейти к "красным". (Le Parisien)



Левый защитник "Порту" Алекс Теллес хочет поскорее перейти в "Манчестер Юнайтед", который пытается сбить его цену в 36.6 млн. фунтов. (The Telegraph)



Игроки "Юнайтед" Фил Джонс, Маркос Рохо, Андреас Перейра и Джесси Лингард не вызывают интереса у других клубов. (Daily Star)



"Юнайтед" ожидает получить свежее предложение от "Ромы" по защитнику Крису Смоллингу. (The Guardian)



"Манчестер Сити" рассматривает Хосе Хименеса из "Атлетико" и Жюля Кунде из "Севильи" в качестве альтернатив для Кулибали. (Manchester Evening News)



Защитник "Тоттенхэма" Серж Орье отказался от перехода в московский "Спартак". (Football Insider)



"Бавария" хочет арендовать вингера "Челси" Каллума Хадсон-Одои. (The Telegraph)



ПСЖ готов взять в аренду защитника "Челси" Антонио Рюдигера. (Daily Mail)



"Челси" обсуждает переход своего полузащитника Тьемуэ Бакайоко в ПСЖ. (ESPN)



"Арсенал" не потерял надежду заполучить полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо. (Sport)



"Атлетико" договаривается о покупке полузащитника "Арсенала" Лукаса Торрейры. (Mundo Deportivo)



"Астон Вилла" попытается арендовать полузащитника "Челси" Росса Баркли. (The Telegraph)



"Вест Хэм" готов составить конкуренцию "Юнайтед" в борьбе за центрального защитника "Суонси" Джо Родона. (The Guardian)



"Лацио" договорился об аренде защитника "Саутгемптона" Уэсли Худта. (Sky Sport Italia)



Другое



Премьер-Лига выделит до 250 млн. фунтов на поддержку клубов низших дивизионов. (The Telegraph)



Из-за коронавируса "Юнайтед" потеряет 140 млн. фунтов — больше всех в Премьер-Лиге. (The Telegraph)



УЕФА разрешит делать по пять замен в этом розыгрыше Лиги Чемпионов и Лиги Европы. (Daily Mail)



Над президентом ПСЖ Нассером Аль-Хеллаифи нависла угроза 28-месячного тюремного заключения за взятку ФИФА. (Daily Mail)



Кадзуеси Миура стал самым возрастным игроком в истории японской лиги, появившись в стартовом составе "Йокогамы" накануне в возрасте 53 лет 6 месяцев и 28 дней. (Goal)



Экс-нападающий сборной Англии Питер Крауч заказал себе кровать размером 3.7 на 3.7 метра, чтобы мог разместиться в ней с женой, детьми и собакой. (The Sun)