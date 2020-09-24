"Челси" и "Арсенал" вышли в 4-й раунд Кубка Лиги

Кай Хаверц и Тэмми Абрахэм К числу участников 4-го раунда Кубка Лиги присоединились "Челси" и "Арсенал", переигравшие "Барнсли" и "Лестер", соответственно.

Реабилитируясь за домашнее поражение 0:2 от "Ливерпуля" в Премьер-Лиге, "Челси" отгрузил в ворота "Барнли" шесть голов, причем автором половины из них стал Кай Хаверц. Также отличились за "синих" Тэмми Абрахэм, Росс Баркли и Оливье Жиру.

В другом матче автогол Кристиана Фукса обеспечил "Арсеналу" выездную победу над "Лестером — 0:2. Второй мяч уже в самой концовке забил Эдди Нкетиа.

Также 3-й раунд преодолели "Эвертон", "Брайтон", "Фулхэм", "Бернли" и "Ньюкасл".

"Челси" — "Барнсли" — 6:0 (2:0)

Голы: Абрахэм 19, Хаверц 28, 55, 65, Баркли 49, Жиру 83.

"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта, Томори, Силва (Зума 61), Эмерсон, Баркли, Ковачич, Маунт, Хаверц (Чилуэлл 66), Абрахэм (Жиру 72), Хадсон-Одои.

"Лестер" — "Арсенал" — 0:2 (0:0)

Голы: Фукс 57 (авт), Нкетиа 90.

"Лестер": Уорд, Амарти, Морган, Фукс, Томас, Чоудури, Дьюсбери-Холл (Перес 76), Олбрайтон, Мэддисон (Прат 72), Грей, Ихеаначо.

"Арсенал": Лено, Холдинг, Луис, Колашинац, Мэйтланд-Найлс, Эльнени, Уиллок (Себальос 78), Сака (Беллерин 87), Пепе, Нкетиа, Нелсон (Виллиан 72).

"Флитвуд — "Эвертон" — 2:5 (0:2)

Голы: Даффи 48, Кампс 58 — Ришарлисон 22, 34, Ивоби 49, Бернард 73, Кин 90.

"Моркам" — "Ньюкасл" — 0:7 (0:5)

Голы: Жоэлинтон 5, 31, Альмирон 20, Мерфи 27, Хейден 45, Ласселс 51, Лавель 90 (авт).

"Фулхэм" — "Шеффилд Уэнсдей" — 2:0 (2:0)

Голы: Камара 9, Де Кордова-Рид 32.

"Миллуолл" — "Бернли" — 0:2 (0:1)

Голы: Браунхилл 45, Выдра 90.

"Престон" — "Брайтон" — 0:2 (0:0)

Голы: Джаханбакш 57, Макаллистер 75.

"Стоук" — "Джилингем" — 1:0 (1:0)

Гол: Кэмпбелл 37.


Метки Кубок Лиги

Автор mihajlo   

Дата 24.09.2020 00:00

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Последние комментарии:




  1. bezviz 24.09.2020 00:41 # bezviz
    Хаверц 3 гола
    алькантара 0 голов

    ору))

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  2. ataman 24.09.2020 00:40 # ataman
    главное эта игра прибавит уверенности как Хаверцу так и всей команде

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  3. thegodfather 24.09.2020 00:20 # thegodfather
    Кай Хаверц лучший игрок матча против «Барнсли» по статистическим показателям (10,00 от WhoScored):

    3 гола

    63 касания мяча
    42 передачи (88,1% точность)
    5 отборов
    4 удара (4 в створ)
    4 обыгрыша
    2 созданных шанса

    В том и смысл, когда мяч у команлы, все сильные стороны кая проявляются куда эффективней. Чем бороться за верховые с ван дэйком и в соло тащить мяч.
    Но е у есть над чем работать, особенно над движением и принятием решений как можно быстрей... Ну и подкачаться, слишком вялый.
    Задатки топа есть. Но работы над собой еше дофига, это факт.

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  4. rentv 24.09.2020 00:11 # rentv
    Кэфф 1.4 на Челси против ВБ так сладко выглядит. Но должен же этот придурок Лемпард докадаться выпустить хотя бы Абрахама в старте...

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  5. grummer 24.09.2020 00:11 # grummer
    все фавориты сегодня выиграли. значит завтра кто-то проебет

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  6. thegodfather 24.09.2020 00:05 # thegodfather
    Играть конечно с 2 бокс2бокс это весело, но нам нужен классический опорник, центр даже против барнсли местами проседал.
    Канте да, но он во-первых не вечен и от травм не застрахованы, во-вторых он лббит изредка пдключаться к атакам, протащить мяч, отбирает мяч высоко, что хорошо офк для резких контр.
    Но нам нужее человек, связующий защей и центр, такой себе матич времен моура. По-этому нужно всеми силами пытаться оформить райса до конца то. Он нужен, просто как врщдух нужен этой тиме. Намного легче станет играть с ним и спокойней обороне.

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  7. thegodfather 24.09.2020 00:02 # thegodfather
    Первый хет-трик кая в карьере. Мои поздравления)
    Должен обрести уверенности в себе в подальшем.

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  8. reams 24.09.2020 00:00 # reams
    резервом на классе раскатали мощнейших лис, это вам не Барнсли основой громить, да

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