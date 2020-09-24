"Челси" и "Арсенал" вышли в 4-й раунд Кубка Лиги

К числу участников 4-го раунда Кубка Лиги присоединились "Челси" и "Арсенал", переигравшие "Барнсли" и "Лестер", соответственно.

Реабилитируясь за домашнее поражение 0:2 от "Ливерпуля" в Премьер-Лиге, "Челси" отгрузил в ворота "Барнли" шесть голов, причем автором половины из них стал Кай Хаверц. Также отличились за "синих" Тэмми Абрахэм, Росс Баркли и Оливье Жиру.



В другом матче автогол Кристиана Фукса обеспечил "Арсеналу" выездную победу над "Лестером — 0:2. Второй мяч уже в самой концовке забил Эдди Нкетиа.



Также 3-й раунд преодолели "Эвертон", "Брайтон", "Фулхэм", "Бернли" и "Ньюкасл".



"Челси" — "Барнсли" — 6:0 (2:0)



Голы: Абрахэм 19, Хаверц 28, 55, 65, Баркли 49, Жиру 83.



"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта, Томори, Силва (Зума 61), Эмерсон, Баркли, Ковачич, Маунт, Хаверц (Чилуэлл 66), Абрахэм (Жиру 72), Хадсон-Одои.



"Лестер" — "Арсенал" — 0:2 (0:0)



Голы: Фукс 57 (авт), Нкетиа 90.



"Лестер": Уорд, Амарти, Морган, Фукс, Томас, Чоудури, Дьюсбери-Холл (Перес 76), Олбрайтон, Мэддисон (Прат 72), Грей, Ихеаначо.



"Арсенал": Лено, Холдинг, Луис, Колашинац, Мэйтланд-Найлс, Эльнени, Уиллок (Себальос 78), Сака (Беллерин 87), Пепе, Нкетиа, Нелсон (Виллиан 72).



"Флитвуд — "Эвертон" — 2:5 (0:2)



Голы: Даффи 48, Кампс 58 — Ришарлисон 22, 34, Ивоби 49, Бернард 73, Кин 90.



"Моркам" — "Ньюкасл" — 0:7 (0:5)



Голы: Жоэлинтон 5, 31, Альмирон 20, Мерфи 27, Хейден 45, Ласселс 51, Лавель 90 (авт).



"Фулхэм" — "Шеффилд Уэнсдей" — 2:0 (2:0)



Голы: Камара 9, Де Кордова-Рид 32.



"Миллуолл" — "Бернли" — 0:2 (0:1)



Голы: Браунхилл 45, Выдра 90.



"Престон" — "Брайтон" — 0:2 (0:0)



Голы: Джаханбакш 57, Макаллистер 75.



"Стоук" — "Джилингем" — 1:0 (1:0)



Гол: Кэмпбелл 37.