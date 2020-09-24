"Челси" и "Арсенал" вышли в 4-й раунд Кубка Лиги
К числу участников 4-го раунда Кубка Лиги присоединились "Челси" и "Арсенал", переигравшие "Барнсли" и "Лестер", соответственно.
Реабилитируясь за домашнее поражение 0:2 от "Ливерпуля" в Премьер-Лиге, "Челси" отгрузил в ворота "Барнли" шесть голов, причем автором половины из них стал Кай Хаверц. Также отличились за "синих" Тэмми Абрахэм, Росс Баркли и Оливье Жиру.
В другом матче автогол Кристиана Фукса обеспечил "Арсеналу" выездную победу над "Лестером — 0:2. Второй мяч уже в самой концовке забил Эдди Нкетиа.
Также 3-й раунд преодолели "Эвертон", "Брайтон", "Фулхэм", "Бернли" и "Ньюкасл".
"Челси" — "Барнсли" — 6:0 (2:0)
Голы: Абрахэм 19, Хаверц 28, 55, 65, Баркли 49, Жиру 83.
"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта, Томори, Силва (Зума 61), Эмерсон, Баркли, Ковачич, Маунт, Хаверц (Чилуэлл 66), Абрахэм (Жиру 72), Хадсон-Одои.
"Лестер" — "Арсенал" — 0:2 (0:0)
Голы: Фукс 57 (авт), Нкетиа 90.
"Лестер": Уорд, Амарти, Морган, Фукс, Томас, Чоудури, Дьюсбери-Холл (Перес 76), Олбрайтон, Мэддисон (Прат 72), Грей, Ихеаначо.
"Арсенал": Лено, Холдинг, Луис, Колашинац, Мэйтланд-Найлс, Эльнени, Уиллок (Себальос 78), Сака (Беллерин 87), Пепе, Нкетиа, Нелсон (Виллиан 72).
"Флитвуд — "Эвертон" — 2:5 (0:2)
Голы: Даффи 48, Кампс 58 — Ришарлисон 22, 34, Ивоби 49, Бернард 73, Кин 90.
"Моркам" — "Ньюкасл" — 0:7 (0:5)
Голы: Жоэлинтон 5, 31, Альмирон 20, Мерфи 27, Хейден 45, Ласселс 51, Лавель 90 (авт).
"Фулхэм" — "Шеффилд Уэнсдей" — 2:0 (2:0)
Голы: Камара 9, Де Кордова-Рид 32.
"Миллуолл" — "Бернли" — 0:2 (0:1)
Голы: Браунхилл 45, Выдра 90.
"Престон" — "Брайтон" — 0:2 (0:0)
Голы: Джаханбакш 57, Макаллистер 75.
"Стоук" — "Джилингем" — 1:0 (1:0)
Гол: Кэмпбелл 37.
24.09.2020 00:00
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Последние комментарии:
Хаверц 3 гола
алькантара 0 голов
ору))
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главное эта игра прибавит уверенности как Хаверцу так и всей команде
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Кай Хаверц лучший игрок матча против «Барнсли» по статистическим показателям (10,00 от WhoScored):
3 гола
63 касания мяча
42 передачи (88,1% точность)
5 отборов
4 удара (4 в створ)
4 обыгрыша
2 созданных шанса
В том и смысл, когда мяч у команлы, все сильные стороны кая проявляются куда эффективней. Чем бороться за верховые с ван дэйком и в соло тащить мяч.
Но е у есть над чем работать, особенно над движением и принятием решений как можно быстрей... Ну и подкачаться, слишком вялый.
Задатки топа есть. Но работы над собой еше дофига, это факт.
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Кэфф 1.4 на Челси против ВБ так сладко выглядит. Но должен же этот придурок Лемпард докадаться выпустить хотя бы Абрахама в старте...
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все фавориты сегодня выиграли. значит завтра кто-то проебет
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Играть конечно с 2 бокс2бокс это весело, но нам нужен классический опорник, центр даже против барнсли местами проседал.
Канте да, но он во-первых не вечен и от травм не застрахованы, во-вторых он лббит изредка пдключаться к атакам, протащить мяч, отбирает мяч высоко, что хорошо офк для резких контр.
Но нам нужее человек, связующий защей и центр, такой себе матич времен моура. По-этому нужно всеми силами пытаться оформить райса до конца то. Он нужен, просто как врщдух нужен этой тиме. Намного легче станет играть с ним и спокойней обороне.
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Первый хет-трик кая в карьере. Мои поздравления)
Должен обрести уверенности в себе в подальшем.
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резервом на классе раскатали мощнейших лис, это вам не Барнсли основой громить, да
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