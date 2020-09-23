Лейндерс: "Жота — монстр прессинга"

Ассистент главного тренера "Ливерпуля" Пеп Лейндерс объяснил, почему вингер Диогу Жота является идеальным приобретением для "красных".

В минувший уикенд "Ливерпуль" завершил приобретение Жоты у "Вулверхэмптона" по сделке стоимостью 45 миллионов фунтов, включая бонусы.



Лейндерс, пришедший на пресс-конференцию вместо Юргена Клоппа в среду, ожидает, что Диогу сразу же начнет проявлять себя в "Ливерпуле", и уверяет, что 23-летний португалец не хуже Мохамеда Салаха, Садио Мане и Роберто Фирмино в плане техники.



"По своему техническому оснащению Диогу на том же уровне, что и наша тройка нападения. У него большое будущее в игре, и он многого добьется в нашем клубе. Он монстр прессинга, поэтому он сразу же найдет свое место здесь!"



"Я знаю его со времен, когда он был очень молодым, потому что он родом из города Порту. Мы играли друг против друга, когда он был очень молод и воспитывался в "Пасуш де Феррейра".



"Все в Португалии говорят о том, какое замечательное приобретение совершил "Ливерпуль", потому что они в точности знают, что он за игрок и каким потенциалом обладает".



"Мы довольны им, и все то, что мы о нем слышали, оказалось правдой. Он очень профессиональный, страстный, целеустремленный, смелый игрок", — цитирует Лейндерса Goal.