"Вест Хэм" предложил 33 млн. фунтов за Фофана
Отчаявшись заполучить Джеймса Тарковски из "Бернли", "Вест Хэм" выдвинул предложение о покупке защитника "Сент-Этьена" Весле Фофана.
Последнее, третье по счету, предложение "Вест Хэма" по Тарковски составило 31 миллион фунтов, включая 10 млн. в виде бонусов, однако "Бернли" оценил свою звезду в 50 млн. фунтов, что оказалось чересчур для "молотобойцев".
Теперь "Вест Хэм" пытается заполучить Фофана. Как сообщает Sky Sports, лондонский клуб предложил за 19-летнего француза 23 млн. фунтов плюс бонусы в размере 10 млн. фунтов.
Также известно, что переговоры с "Сент-Этьеном" о покупке Фофана ведет и "Лестер". Несмотря на то, что Весле лишь в апреле заключил новый контракт, юный защитник уже сообщил "Сент-Этьену" о своем желании покинуть Лигу 1.
В прошлом сезоне Фофана сформировал отличную связку в центре обороны "Сент-Этьена" с новобранцем "Арсенала" Вильямом Салиба. Весле принял участие в 24 матчах и помог команде Клода Пюэля квалифицироваться в Лигу Европы и достичь финала Кубка Франции.
23.09.2020 21:00
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Смотрю на ВХЮ и думаю - это не продуманная трансферная политика, это агония.
Там появится нормальный трансферный комитет или спортивный директор?
Неужели они не могут выдернуть игрока скамейки у типов Англии? Или же найти игрока у конкурентов за адекватные деньги - всё таки ВХЮ всегда считался богатым клубом и переход с условного Брайтона считался повышением.
В общем, вариантов очень много. Но они отдают космические деньги за не соответствующим их игроков.
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Что за суммы...Футбол сошел с ума...
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здесь шутка про фофан, короче, вы поняли
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Я готов за 32 млн фофан прописать :)
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