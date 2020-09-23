"Вест Хэм" предложил 33 млн. фунтов за Фофана

Отчаявшись заполучить Джеймса Тарковски из "Бернли", "Вест Хэм" выдвинул предложение о покупке защитника "Сент-Этьена" Весле Фофана.

Последнее, третье по счету, предложение "Вест Хэма" по Тарковски составило 31 миллион фунтов, включая 10 млн. в виде бонусов, однако "Бернли" оценил свою звезду в 50 млн. фунтов, что оказалось чересчур для "молотобойцев".



Теперь "Вест Хэм" пытается заполучить Фофана. Как сообщает Sky Sports, лондонский клуб предложил за 19-летнего француза 23 млн. фунтов плюс бонусы в размере 10 млн. фунтов.



Также известно, что переговоры с "Сент-Этьеном" о покупке Фофана ведет и "Лестер". Несмотря на то, что Весле лишь в апреле заключил новый контракт, юный защитник уже сообщил "Сент-Этьену" о своем желании покинуть Лигу 1.



В прошлом сезоне Фофана сформировал отличную связку в центре обороны "Сент-Этьена" с новобранцем "Арсенала" Вильямом Салиба. Весле принял участие в 24 матчах и помог команде Клода Пюэля квалифицироваться в Лигу Европы и достичь финала Кубка Франции.