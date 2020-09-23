"Вест Хэм" предложил 33 млн. фунтов за Фофана

Вильям Салиба и Весле Фофана Отчаявшись заполучить Джеймса Тарковски из "Бернли", "Вест Хэм" выдвинул предложение о покупке защитника "Сент-Этьена" Весле Фофана.

Последнее, третье по счету, предложение "Вест Хэма" по Тарковски составило 31 миллион фунтов, включая 10 млн. в виде бонусов, однако "Бернли" оценил свою звезду в 50 млн. фунтов, что оказалось чересчур для "молотобойцев".

Теперь "Вест Хэм" пытается заполучить Фофана. Как сообщает Sky Sports, лондонский клуб предложил за 19-летнего француза 23 млн. фунтов плюс бонусы в размере 10 млн. фунтов.

Также известно, что переговоры с "Сент-Этьеном" о покупке Фофана ведет и "Лестер". Несмотря на то, что Весле лишь в апреле заключил новый контракт, юный защитник уже сообщил "Сент-Этьену" о своем желании покинуть Лигу 1.

В прошлом сезоне Фофана сформировал отличную связку в центре обороны "Сент-Этьена" с новобранцем "Арсенала" Вильямом Салиба. Весле принял участие в 24 матчах и помог команде Клода Пюэля квалифицироваться в Лигу Европы и достичь финала Кубка Франции.


Метки Вест Хэм, Сент-Этьен, Фофана

Автор mihajlo   

Дата 23.09.2020 21:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool888 23.09.2020 21:22 # liverpool888
    Смотрю на ВХЮ и думаю - это не продуманная трансферная политика, это агония.
    Там появится нормальный трансферный комитет или спортивный директор?
    Неужели они не могут выдернуть игрока скамейки у типов Англии? Или же найти игрока у конкурентов за адекватные деньги - всё таки ВХЮ всегда считался богатым клубом и переход с условного Брайтона считался повышением.
    В общем, вариантов очень много. Но они отдают космические деньги за не соответствующим их игроков.

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  2. aacz 23.09.2020 21:14 # aacz
    Что за суммы...Футбол сошел с ума...

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  3. mab 23.09.2020 21:09 # mab
    здесь шутка про фофан, короче, вы поняли

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  4. suddenly 23.09.2020 21:06 # suddenly
    Я готов за 32 млн фофан прописать :)

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