Вернер чуть не передумал переходить в "Челси" после порки от "Баварии"

Нападающий Тимо Вернер признался, что у него закрались сомнения насчет перехода в "Челси" после разгромного поражения "синих" от "Баварии" в Лиге Чемпионов.

В прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов, победителем которого "Бавария" в итоге и стала, немецкая команда убедительно разобралась с "Челси" на стадии 1/8 финала — 7:1 по сумме двух матчей.



Те два матча разделила коронавирусная пауза, и после первой игры в конце февраля, когда "Бавария" просо деклассировала "синих" на "Стэмфорд Бридж", Вернер едва не передумал переходить к лондонцам.



"Я солгу, если скажу, что это не так".



"Домашнее поражение "Челси" от "Баварии" со счетом 0:3 в первом матче не особо говорило в пользу моего переезда в Лондон".



"Я должен сказать это открыть, потому что мы с "РБ Лейпциг" всегда проводили очень хорошие и упорные матчи против "Баварии".



"Зато "Челси" увидел свои слабые места и смог поработать над тем, чтобы приблизиться к "Баварии", — цитирует Вернера Goal.