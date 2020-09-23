Вернер чуть не передумал переходить в "Челси" после порки от "Баварии"

Тимо Вернер Нападающий Тимо Вернер признался, что у него закрались сомнения насчет перехода в "Челси" после разгромного поражения "синих" от "Баварии" в Лиге Чемпионов.

В прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов, победителем которого "Бавария" в итоге и стала, немецкая команда убедительно разобралась с "Челси" на стадии 1/8 финала — 7:1 по сумме двух матчей.

Те два матча разделила коронавирусная пауза, и после первой игры в конце февраля, когда "Бавария" просо деклассировала "синих" на "Стэмфорд Бридж", Вернер едва не передумал переходить к лондонцам.

"Я солгу, если скажу, что это не так".

"Домашнее поражение "Челси" от "Баварии" со счетом 0:3 в первом матче не особо говорило в пользу моего переезда в Лондон".

"Я должен сказать это открыть, потому что мы с "РБ Лейпциг" всегда проводили очень хорошие и упорные матчи против "Баварии".

"Зато "Челси" увидел свои слабые места и смог поработать над тем, чтобы приблизиться к "Баварии", — цитирует Вернера Goal.


Метки Бавария, Вернер, Лига Чемпионов, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.09.2020 20:00

Количество просмотров Просмотров: 891

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Последние комментарии:




  1. aacz 23.09.2020 20:37 # aacz
    Вернер побольше забивал бы за Челси, да поменьше разговаривал.

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  2. iska95 23.09.2020 20:25 # iska95
    Вернер жгет

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  3. jirrort 23.09.2020 20:25 # jirrort
    Пиздежь и провокация

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  4. liverpo0ol 23.09.2020 20:25 # liverpo0ol
    В открытую просто ахаххаха

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  5. shinigami 23.09.2020 20:21 # shinigami
    Ну это уже даже не смешно.

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  6. stilllove 23.09.2020 20:19 # stilllove
    Не ну реально почему чылси почти всегда сосет баварии, а словяне?

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  7. mancunia-planet 23.09.2020 20:17 # mancunia-planet
    Явно хотел в Ливер перейти))

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  8. stevens 23.09.2020 20:13 # stevens
    Кек, очередная струя в е6ла абсолютно е6анутых фонадов абсолютно е6анутого лондонского футбольного клуба «Щленще». Те, думая, что к ним пришла очередная лехенда и выбрала их, начали обмазываться говном и шпехаться друг с другом, а тут он сам в открытую говорит, что его вынудили, так как другие клубы не делали предложения, и вообще не горел желанием быть обоссаным синепомоишником. Хотя если подумать, этот обычный скоростной наёмник без скиллов и большим клубам то не нужен, этот клубишко без истории как раз его уровень.

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  9. chebrec 23.09.2020 20:11 # chebrec
    Ахахаха
    Охохохо
    Ехехехе

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