Вернер чуть не передумал переходить в "Челси" после порки от "Баварии"
Нападающий Тимо Вернер признался, что у него закрались сомнения насчет перехода в "Челси" после разгромного поражения "синих" от "Баварии" в Лиге Чемпионов.
В прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов, победителем которого "Бавария" в итоге и стала, немецкая команда убедительно разобралась с "Челси" на стадии 1/8 финала — 7:1 по сумме двух матчей.
Те два матча разделила коронавирусная пауза, и после первой игры в конце февраля, когда "Бавария" просо деклассировала "синих" на "Стэмфорд Бридж", Вернер едва не передумал переходить к лондонцам.
"Я солгу, если скажу, что это не так".
"Домашнее поражение "Челси" от "Баварии" со счетом 0:3 в первом матче не особо говорило в пользу моего переезда в Лондон".
"Я должен сказать это открыть, потому что мы с "РБ Лейпциг" всегда проводили очень хорошие и упорные матчи против "Баварии".
"Зато "Челси" увидел свои слабые места и смог поработать над тем, чтобы приблизиться к "Баварии", — цитирует Вернера Goal.
23.09.2020 20:00
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Вернер побольше забивал бы за Челси, да поменьше разговаривал.
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Вернер жгет
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Пиздежь и провокация
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В открытую просто ахаххаха
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Ну это уже даже не смешно.
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Не ну реально почему чылси почти всегда сосет баварии, а словяне?
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Явно хотел в Ливер перейти))
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Кек, очередная струя в е6ла абсолютно е6анутых фонадов абсолютно е6анутого лондонского футбольного клуба «Щленще». Те, думая, что к ним пришла очередная лехенда и выбрала их, начали обмазываться говном и шпехаться друг с другом, а тут он сам в открытую говорит, что его вынудили, так как другие клубы не делали предложения, и вообще не горел желанием быть обоссаным синепомоишником. Хотя если подумать, этот обычный скоростной наёмник без скиллов и большим клубам то не нужен, этот клубишко без истории как раз его уровень.
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Ахахаха
Охохохо
Ехехехе
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