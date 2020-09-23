FA оштрафовала Билича на 8 тысяч фунтов

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич отделался штрафом в 8 тысяч фунтов за конфликт с рефери Майком Дином.

Напомним, Дин предъявил Биличу красную карточку после того, как в перерыве субботнего матча Премьер-Лиги против "Эвертона" Славен рванул на поле "Гудисон Парк" выяснять отношения с Майком.



FA обвинила Славена в "неподобающем поведении и/или использовании оскорбительного языка", за что по правилам предусмотрено наказание вплоть до двух матчей дисквалификации.



52-летний хорват свою неправоту признал, и Ассоциация решила ограничиться денежным штрафом в качестве меры наказания.