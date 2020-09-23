Де Брюйне и Клопп номинированы на награды УЕФА

Кевин Де Брюйне из "Манчестер Сити" и Юрген Клопп из "Ливерпуля" были номинированы на престижные индивидуальные награды УЕФА.

В прошлом сезоне Де Брюйне забил 13 голов и отдал рекордные 20 передач в рамках Премьер-Лиги, что позволило "Сити" комфортно финишировать на втором месте во внутреннем чемпионате.



Также Кевин помог своей команде достичь четвертьфинальной стадии Лиги Чемпионов, где "горожане" уступили "Лиону".



Де Брюйне является одним из трех номинантов на звание Игрока Года. Конкуренцию 29-летнему бельгийцу в борьбе за награду УЕФА составят голкипер Мануэль Нойер и нападающий Роберт Левандовки из "Баварии".



Клопп в свою очередь был номинирован на звание Тренера Года по версии УЕФА — вместе со своими соотечественниками Ханси Фликом из "Баварии" и Юлианом Нагельсманном из "РБ Лейпциг".



В прошлом сезоне Юрген привел "Ливерпуль" к первому для мерсисайдского клуба чемпионскому титулу за последние 30 лет.



Обладатели этих наград будут объявлены 1 октября во время жеребьевки групповой стадии Лиги Чемпионов.