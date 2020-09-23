"Ливерпуль" близок к продаже Уилсона в "Бернли"

Вингер "Ливерпуля" Харри Уилсон близок к переходу в "Бернли".

К настоящему моменту "Бернли" пока не совершил ни одного приобретения в это трансферное окно, однако вскоре клуб с "Терф Мур" надеется порадовать своего главного тренера Шона Дайча.



Как сообщает Sky Sports, "бордовые" значительно продвинулись в переговорах с "Ливерпулем" о покупке Уилсона по ориентировочной цене в 15 миллионов фунтов.



Два последних сезона Харри провел в аренде, выступая за "Дерби" и "Борнмут", однако наставник "красных" Юрген Клопп не впечатлился игрой 23-летнего валлийца, который был доступен для трансфера все лето, но лишь сейчас приблизился к обретению нового клуба.



Также "Бернли" близок к покупке полузащитника "Брайтона" Дейла Стивенса за 1 млн. фунтов плюс 1.5 млн. фунтов в виде бонусов. 31-летний англичанин уже прибыл в Лондон, чтобы согласовать контракт и пройти медобследование.