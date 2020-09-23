Моуриньо не ожидает ухода Алли

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что не ожидает ухода полузащитника Деле Алли из клуба.

Последние дни пресса трубит о том, что Алли, разочарованный отношением к себе со стороны Моуриньо, может перебраться в ПСЖ.



В преддверии квалификационного матча Лиги Европы против "Шкендии" Моуриньо остудил эти слухи и заявил, что Деле может вернуться на поле после двух пропущенных игр.



"Я верю, что он останется. Я бы даже мог сказать, что я убежден в этом".



"Завтра он будет с нами, но мы пока не решили, выйдет он в старте или займет место в запасе. Но если он в заявке, значит у него есть шансы сыграть".



"Одну минуту он проведет на поле или 90, он все равно должен показать, на что способен. У меня нет совершенно никаких проблем с ним, но как и в случае с каждым игроком, важна твоя игра", — цитирует Моуриньо Sky Sports.