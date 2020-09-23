Сульшер достиг рубежа в 50 побед с МЮ позже Моуриньо
Накануне вечером Оле Гуннар Сульшер одержал свою 50-ю победу в качестве главного тренера "Манчестер Юнайтед", достигнув этого рубежа позже своего предшественника Жозе Моуриньо.
Во вторник вечером "красные дьяволы" разгромили "Лутон" из Чемпионшипа со счетом 0:3 и вышли в 4-й раунд Кубка Англии.
Таким образом, на счету Сульшера уже 50 побед во главе "Юнайтед" с учетом всех соревнований. Для этого норвежскому специалисту потребовалось 92 матча.
Как сообщает Goal, это третий лучший результат в истории клуба с "Олд Траффорд". Быстрее Сульшера рубежа в 50 побед достигли только Эрнест Мэнгналл (78 матчей), тренировавший "дьяволов" в начале 20-го века, и как раз Моуриньо (81 матч).
Добавим, что Сульшер сменил Моуриньо на тренерском мостике "Юнайтед" в декабре 2018. Изначально Оле Гуннар приглашался в качестве временной фигуры, но после резвого старта получил трехлетний контракт в марте 2019.
23.09.2020 15:00
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Так Моуриньо неплохо начал и даже собрал пару чашек. Другое дело, что в первом сезоне у команды не было игры плюс собрал дофига балласта на жирных контрактах. У Сульшера же футбол более зрелищный и неплохо себя показывает молодняк. В любом случае что португалец, то норвег не внушают особой уверенности в будущем успехе. Все еще было бы интересно посмотреть на Почетино у руля. У него более системообразующий подход в строительстве команд. Этого МЮ больше всего не хватает.
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Сульшер специалист лишь по сосанию. В следующем туре будут делать сосо Брайтону.
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