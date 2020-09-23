Сульшер достиг рубежа в 50 побед с МЮ позже Моуриньо

Накануне вечером Оле Гуннар Сульшер одержал свою 50-ю победу в качестве главного тренера "Манчестер Юнайтед", достигнув этого рубежа позже своего предшественника Жозе Моуриньо.

Во вторник вечером "красные дьяволы" разгромили "Лутон" из Чемпионшипа со счетом 0:3 и вышли в 4-й раунд Кубка Англии.



Таким образом, на счету Сульшера уже 50 побед во главе "Юнайтед" с учетом всех соревнований. Для этого норвежскому специалисту потребовалось 92 матча.



Как сообщает Goal, это третий лучший результат в истории клуба с "Олд Траффорд". Быстрее Сульшера рубежа в 50 побед достигли только Эрнест Мэнгналл (78 матчей), тренировавший "дьяволов" в начале 20-го века, и как раз Моуриньо (81 матч).



Добавим, что Сульшер сменил Моуриньо на тренерском мостике "Юнайтед" в декабре 2018. Изначально Оле Гуннар приглашался в качестве временной фигуры, но после резвого старта получил трехлетний контракт в марте 2019.