Лэмпард знает лучшую позицию Хаверца

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что у него есть четкое представление насчет лучшей позиции Кая Хаверца на футбольном поле.

После двух неубедительных матчей Хаверца за "Челси" эксперт Sky Sports Джейми Каррагер заявил, что не понимает роль 21-летнего немца в команде Лэмпарда.



У самого Лэмпарда таких проблем нет, но в первую очередь Фрэнк сосредоточен на том, чтобы его дорогостоящий новичок поскорее набрал форму.



"За свою карьеру Кай поиграл на различных позициях — и в качестве 9-го номера, и в качестве 8-го номера, и в качеств 10-го номера".



"В Леверкузене он часто играл на правом краю, и у меня есть собственное видение, где его лучше использовать в будущем".



"Прямо сейчас важнее всего привести его в форму. Сейчас мы в таком положении, что не можем ждать. Нам нужно, чтобы он был в форме, и когда это случится, станет очень четко видно, где его место", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.