Лэмпард знает лучшую позицию Хаверца

Кай Хаверц Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что у него есть четкое представление насчет лучшей позиции Кая Хаверца на футбольном поле.

После двух неубедительных матчей Хаверца за "Челси" эксперт Sky Sports Джейми Каррагер заявил, что не понимает роль 21-летнего немца в команде Лэмпарда.

У самого Лэмпарда таких проблем нет, но в первую очередь Фрэнк сосредоточен на том, чтобы его дорогостоящий новичок поскорее набрал форму.

"За свою карьеру Кай поиграл на различных позициях — и в качестве 9-го номера, и в качестве 8-го номера, и в качеств 10-го номера".

"В Леверкузене он часто играл на правом краю, и у меня есть собственное видение, где его лучше использовать в будущем".

"Прямо сейчас важнее всего привести его в форму. Сейчас мы в таком положении, что не можем ждать. Нам нужно, чтобы он был в форме, и когда это случится, станет очень четко видно, где его место", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.


Метки Лэмпард, Хаверц, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.09.2020 14:00

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  1. makeewadim 23.09.2020 15:21 # makeewadim
    Хаверц отличный футболист, только сутулый, кода уже купил, думает о позиции..

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  2. vyrentz 23.09.2020 15:09 # vyrentz
    Лавку греть вместе с Кепой

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  3. roma-1878 23.09.2020 14:54 # roma-1878
    Камасутра фапла представляет

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  4. udaff 23.09.2020 14:45 # udaff
    Из прямой речи Лэмпарда следует (если перевод верный), что он всё-таки ещё до конца не знает, на какой позиции использовать Хаверца. Поэтому он говорит, что нужно сначала чтобы Кай набрал форму (читай "начал хотя бы играть в футбол"), а потом уже будет определять его лучшую позицию.

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  5. kos9k 23.09.2020 14:32 # kos9k
    Все его знания были продемонстрированы в предыдущих играх)

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  6. unclearness 23.09.2020 14:12 # unclearness
    На замене? Или в аренде?

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