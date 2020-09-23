Лэмпард знает лучшую позицию Хаверца
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что у него есть четкое представление насчет лучшей позиции Кая Хаверца на футбольном поле.
После двух неубедительных матчей Хаверца за "Челси" эксперт Sky Sports Джейми Каррагер заявил, что не понимает роль 21-летнего немца в команде Лэмпарда.
У самого Лэмпарда таких проблем нет, но в первую очередь Фрэнк сосредоточен на том, чтобы его дорогостоящий новичок поскорее набрал форму.
"За свою карьеру Кай поиграл на различных позициях — и в качестве 9-го номера, и в качестве 8-го номера, и в качеств 10-го номера".
"В Леверкузене он часто играл на правом краю, и у меня есть собственное видение, где его лучше использовать в будущем".
"Прямо сейчас важнее всего привести его в форму. Сейчас мы в таком положении, что не можем ждать. Нам нужно, чтобы он был в форме, и когда это случится, станет очень четко видно, где его место", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.
23.09.2020 14:00
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Хаверц отличный футболист, только сутулый, кода уже купил, думает о позиции..
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Лавку греть вместе с Кепой
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Камасутра фапла представляет
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Из прямой речи Лэмпарда следует (если перевод верный), что он всё-таки ещё до конца не знает, на какой позиции использовать Хаверца. Поэтому он говорит, что нужно сначала чтобы Кай набрал форму (читай "начал хотя бы играть в футбол"), а потом уже будет определять его лучшую позицию.
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Все его знания были продемонстрированы в предыдущих играх)
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На замене? Или в аренде?
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