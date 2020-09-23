"Тоттенхэм" вступил в переговоры о покупке Шкриниара

Милан Шкриниар "Тоттенхэм" вступил в переговоры о покупке защитника "Интера" Милана Шкриниара.

В прошлом сезоне игра "шпор" в обороне вызывала большие нарекания, поэтому главный тренер лондонцев Жозе Моуриньо основательно взялся за укрепление проблемной линии с помощью трансферов.

Моуриньо уже пригласил Мэтта Дохерти и Серхио Регилона на фланги обороны, а теперь ищет замену Яну Вертонгену на позиции центрального защитника.

Как сообщает talkSPORT, высокое место в шорт-листе Моуриньо занимает Шкриниар из бывшего клуба Жозе "Интера".

Несмотря на встречный интерес "Интера" к полузащитнику "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле, речи об обмене игроками не идет.

В данный момент главная проблема — это цена, потому что клуб Серии А оценивает 25-летнего словака в 60 миллионов евро (55 млн. фунтов).


Метки Интер, Тоттенхэм, Шкриниар

Автор mihajlo   

Дата 23.09.2020 13:00

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  1. rockinrolla 23.09.2020 13:18 # rockinrolla
    Видимо загонят Али в ПСЖ, иначе хуй поймешь откуда бабки берутся))))

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