"Тоттенхэм" вступил в переговоры о покупке Шкриниара

"Тоттенхэм" вступил в переговоры о покупке защитника "Интера" Милана Шкриниара.

В прошлом сезоне игра "шпор" в обороне вызывала большие нарекания, поэтому главный тренер лондонцев Жозе Моуриньо основательно взялся за укрепление проблемной линии с помощью трансферов.



Моуриньо уже пригласил Мэтта Дохерти и Серхио Регилона на фланги обороны, а теперь ищет замену Яну Вертонгену на позиции центрального защитника.



Как сообщает talkSPORT, высокое место в шорт-листе Моуриньо занимает Шкриниар из бывшего клуба Жозе "Интера".



Несмотря на встречный интерес "Интера" к полузащитнику "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле, речи об обмене игроками не идет.



В данный момент главная проблема — это цена, потому что клуб Серии А оценивает 25-летнего словака в 60 миллионов евро (55 млн. фунтов).