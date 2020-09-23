"Вулверхэмптон" приобрел Семеду у "Барселоны"

"Вулверхэмптон" объявил о приобретении правого защитника "Барселоны" Нелсона Семеду.

На прошлой неделе "Вулверхэмптон" продал в "Ливерпуль" вингера Диогу Жоту. Восстанавливая баланс португальцев в клубе, сегодня "волки" подписали Семеду.



Нелсон заключил с "Вулверхэмптоном" контракт до июня 2023 и опцией продления на 24 месяца. BBC оценивает трансфер 26-летнего защитника в 37 миллионов фунтов.



"Тебе нечасто подворачивается возможность подписать игрока мирового уровня из клуба мирового уровня", — заявил президент "волков" Джефф Ши.



Семеду выступал за "Барселону" с 2017 года, до этого выиграв два чемпионских титула с "Бенфикой". За каталонский клуб Нелсон провел 124 матча, включая 42 в прошлом сезоне, когда он забил один гол и отдал шесть результативных передач.



Дебютировать за свой новый клуб Семеду сможет уже в матче Премьер-Лиги против "Вест Хэма" в воскресенье.