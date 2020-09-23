Джеймс не ожидает своего ухода из "Юнайтед"

Вингер Даниэль Джеймс не ожидает, что "Манчестер Юнайтед" попрощается с ним в это трансферное окно.

Перебравшись на "Олд Траффорд" из "Суонси" летом 2019, Джеймс очень ярко начал свою карьеру в команде Оле Гуннара Сульшера, но затем сбавил обороты и перестал попадать в стартовый состав.



Укрепление правого фланга остается приоритетом для "Юнайтед" на это окно, в связи с чем ходят слухи, что "красные дьяволы" могут продать Даниэля или отправить его в аренду.



По информации Manchester Evening News, главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса является большим поклонником таланта Джеймса, однако близкие к Даниэлю источники утверждают, что 22-летний валлиец ожидает провести сезон 2020/21 в "Юнайтед".



Добавим, в проигранном "дьяволами" матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в минувший уикенд (1:3) Джеймс был заменен уже в перерыве, вновь не использовав свой шанс вернуть доверие Сульшера.