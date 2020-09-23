Лэмпард открыт к расставанию с Рюдигером и Хадсон-Одои

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард дал понять, что открыт к расставанию с защитником Антонио Рюдигером и вингером Каллумом Хадсон-Одои.

Напомним, Рюдигер не попал в заявку "Челси" на матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в минувший уикенд. Лэмпард объяснял это избытком центральных защитников — и это при том, что Тиаго Силва не был доступен в той игре.



Что касается Хадсон-Одои, то в этом сезоне у него добавилось конкурентов в связи с приходом в команду Хакима Зийеша и Тимо Вернера. По словам Фрэнка, сейчас у него слишком много игроков, и в остатке трансферного окна он сосредоточится на сокращении состава.



"Мы еще посмотрим. Это трансферное окно и этот рынок отличаются от того, с чем нам приходилось иметь дело в предыдущие годы".



"Мы едва начали играть официальные матчи. Я очень открыт к разговорам с своими игроками в ближайшую пару недель. Мой приоритет — обладать как можно более сильным составом, но индивидуальные разговоры, конечно, будут иметь место".



"Когда окно закроется, я хочу двигаться по сезону с составом, где есть здоровая конкуренция. Некоторые решения еще предстоит принять — принять клубу и принять самим игрокам".



"Такова ситуация в данный момент. Конечно, у меня есть представление насчет необходимого количества игроков в команде для здоровой конкуренции. Я не хочу, чтобы у меня было слишком много игроков. Я не хочу, чтобы они часто оставались вне заявки и не получали желаемого количества игровых минут".



"Эти разговоры нам еще предстоят. Это не означает, что мы заставляем кого-либо из игроков уйти, но эти разговоры непременно состоятся в ближайшие пару недель", — цитирует Лэмпарда Goal.