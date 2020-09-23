Де Брюйне хочет выиграть все четыре трофея в этом сезоне

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что его команда хочет выиграть все доступные трофеи в этом сезоне.

В этом сезоне от команды Хосепа Гвардиолы ожидают реакции как за вчистую проигранную "Ливерпулю" борьбу за титул Премьер-Лиги, так и за очередную неудачу в Лиге Чемпионов.



Новый сезон дает "горожанам" возможность начать с чистого листа, и после победы 1:3 над "Вулверхэмптоном" в понедельник Де Брюйне рассказал о своих амбициях на ближайшие месяцы.



"Думаю, твоя мотивация не меняется от того, побеждаешь ты или проигрываешь".



"Когда ты начинаешь новый сезон, у тебя всегда новые ожидания, ты хочешь выиграть как можно больше, и мы хотим выиграть все. У нас на уме все четыре трофея, таков наш настрой".



"Это был очень сложный матч, но именно этого мы и ожидали, отправляясь сюда. Мы тренировались не так много, но я думаю, мы показали очень хороший футбол, и это хорошо".



"Мы поняли, что это будет тяжелый старт сезона, когда увидели расписание, но мы всегда стремимся к победе. Мы играем матч за матчем, и состав, который выйдет в четверг, постарается выиграть свой матч", — цитирует Де Брюйне Manchester Evening News.