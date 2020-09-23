"Юнайтед" все еще ждет подходящего предложения по Смоллингу
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ое Гуннар Сульшер сообщил, что его клуб не приблизился к продаже защитника Криса Смоллинга.
Смоллинг, отыгравший прошлый сезон за "Рому" на правах аренды, не попал в заявку "Юнайтед" на матч 3-го раунда Кубка Лиги против "Лутон" во вторник вечером.
Отсутствие Криса в заявке отнюдь не вызвано близостью сделки. "Рома" до сих пор не предложила те 18 миллионов фунтов, в которые "красные дьяволы" оценивают 30-летнего англичанина.
"В данный момент у нас нет предложений, которые бы соответствовали желаемому нами уровню".
"Это (цена за Смоллинга) зависит не от меня, не так ли? Я не участвую в процессе переговоров между клубами, но у нас нет устраивающих предложений, вот и все", — цитирует Сульшера Goal.
При этом лишь несколькими днями ранее коллега Сульшера из Рима Паулу Фонсека подтвердил, что сам Смоллинг не хочет оставаться в Манчестере.
"Я нахожусь в регулярном контакте с Крисом Смоллингом, и я разговаривал с ним только вчера. Он хочет вернуться в "Рому", а мы хотим его вернуть. Думаю, в ближайшие дни у нас могут появиться кое-какие новости", — говорил Фонсека.
23.09.2020 09:00
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