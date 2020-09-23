Сульшер похвалил Хендерсона

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер положительно оценил дебют голкипера Дина Хендерсона за клуб.

Накануне "красные дьяволы" отпраздновали победу 0:3 над "Лутоном" в рамках 3-го раунда Кубка Лиги, причем два из трех своих голов забили в самой концовке.



За весь матч "Лутон" нанес только один удар в створ по воротам Хендерсона, дебютировавшего за родной клуб после двух сезонов аренды в "Шеффилд Юнайтед". На тот момент счет был еще 0:1, и Дин проявил отличную реакцию, не пустив мяч в ближний угол.



"Это, наверное, то, что и должен делать голкипер. Сохранять концентрацию и совершать сейвы, когда необходимо. Давид (Де Хеа) делает это годами, и сегодня вечером Дин тоже сделал это", — сообщил Сульшер Sky Sports.