Силва: "Возраст — это просто число в паспорте"

Тиаго Силва Защитник "Челси" Тиаго Силва заявил, что возраст не является для него помехой к успешному выступлению в Премьер-Лиге.

В среду вечером в матче 3-го раунда Кубка Лиги против "Барнсли" Силва должен дебютировать за свой новый клуб. Тиаго уже 36 лет, однако бразилец совершено не видит в этом проблемы и надеется быть полезным для Фрэнка Лэмпарда во всех отношениях.

"Возраст — это просто число в твоем паспорте. Я совершенно не переживаю насчет скоростей, на которых играют в Премьер-Лиги".

"Физически я ощущаю себя очень молодым, и я очень хорошо готов к этому. Знающие меня люди знают, как сильно я люблю свою работу. Они знают, что я выкладываюсь на 200 процентов".

"Это отличная возможность, которую "Челси" и Фрэнк Лэмпард предоставили мне, и я не хочу их подвести".

"Я прихожу сюда возрастным игроком, и я вижу, что "Челси" и Фрэнк Лэмпард нуждаются в игроке с моим опытом".

"Я процитирую Карло Анчелотти, который сказал про Хамеса Родригеса: "Если бы мы хотели кого-нибудь, кто быстро бегает, мы бы подписали Усейна Болта".

"Я надеюсь помочь этим молодым игрокам во время этого нового приключения", — цитирует Силву BBC.


Метки Силва, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.09.2020 07:00

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  1. brown-ale 23.09.2020 08:17 # brown-ale
    Минала: Абсолютно бл%ть согласен

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  2. shakur 23.09.2020 07:45 # shakur
    12 место - это просто число в таблице

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  3. vyrentz 23.09.2020 07:37 # vyrentz
    "А ещё, меня тяжело найти и легко потерять", - добавил бразилец.

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  4. quavo 23.09.2020 07:19 # quavo
    ван дик уже к 29 годам стал неповоротлив

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  5. beatles-red 23.09.2020 07:16 # beatles-red
    Еж жи
    А пердеж всего лишь воздух

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  6. kos9k 23.09.2020 07:14 # kos9k
    Ну да, ну да) А то, что именно из-за возраста никому не нужен был, кроме пенсов - хyйня, да))

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