Силва: "Возраст — это просто число в паспорте"
Защитник "Челси" Тиаго Силва заявил, что возраст не является для него помехой к успешному выступлению в Премьер-Лиге.
В среду вечером в матче 3-го раунда Кубка Лиги против "Барнсли" Силва должен дебютировать за свой новый клуб. Тиаго уже 36 лет, однако бразилец совершено не видит в этом проблемы и надеется быть полезным для Фрэнка Лэмпарда во всех отношениях.
"Возраст — это просто число в твоем паспорте. Я совершенно не переживаю насчет скоростей, на которых играют в Премьер-Лиги".
"Физически я ощущаю себя очень молодым, и я очень хорошо готов к этому. Знающие меня люди знают, как сильно я люблю свою работу. Они знают, что я выкладываюсь на 200 процентов".
"Это отличная возможность, которую "Челси" и Фрэнк Лэмпард предоставили мне, и я не хочу их подвести".
"Я прихожу сюда возрастным игроком, и я вижу, что "Челси" и Фрэнк Лэмпард нуждаются в игроке с моим опытом".
"Я процитирую Карло Анчелотти, который сказал про Хамеса Родригеса: "Если бы мы хотели кого-нибудь, кто быстро бегает, мы бы подписали Усейна Болта".
"Я надеюсь помочь этим молодым игрокам во время этого нового приключения", — цитирует Силву BBC.
23.09.2020 07:00
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Минала: Абсолютно бл%ть согласен
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12 место - это просто число в таблице
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"А ещё, меня тяжело найти и легко потерять", - добавил бразилец.
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ван дик уже к 29 годам стал неповоротлив
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Еж жи
А пердеж всего лишь воздух
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Ну да, ну да) А то, что именно из-за возраста никому не нужен был, кроме пенсов - хyйня, да))
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