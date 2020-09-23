Силва: "Возраст — это просто число в паспорте"

Защитник "Челси" Тиаго Силва заявил, что возраст не является для него помехой к успешному выступлению в Премьер-Лиге.

В среду вечером в матче 3-го раунда Кубка Лиги против "Барнсли" Силва должен дебютировать за свой новый клуб. Тиаго уже 36 лет, однако бразилец совершено не видит в этом проблемы и надеется быть полезным для Фрэнка Лэмпарда во всех отношениях.



"Возраст — это просто число в твоем паспорте. Я совершенно не переживаю насчет скоростей, на которых играют в Премьер-Лиги".



"Физически я ощущаю себя очень молодым, и я очень хорошо готов к этому. Знающие меня люди знают, как сильно я люблю свою работу. Они знают, что я выкладываюсь на 200 процентов".



"Это отличная возможность, которую "Челси" и Фрэнк Лэмпард предоставили мне, и я не хочу их подвести".



"Я прихожу сюда возрастным игроком, и я вижу, что "Челси" и Фрэнк Лэмпард нуждаются в игроке с моим опытом".



"Я процитирую Карло Анчелотти, который сказал про Хамеса Родригеса: "Если бы мы хотели кого-нибудь, кто быстро бегает, мы бы подписали Усейна Болта".



"Я надеюсь помочь этим молодым игрокам во время этого нового приключения", — цитирует Силву BBC.