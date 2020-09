Светская хроника за среду

"Ливерпуль" согласовал стоимость Исмаилы Сарра. "Манчестер Юнайтед" не будет покупать Усмана Дембеле. "Арсенал" столкнулся с конкуренцией в борьбе за Уссема Ауара. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Ливерпуль" согласовал компенсацию за вингера "Уотфорда" Исмаилу Сарра в размере 36 миллионов фунтов. (France Football)



Защитник "Норвича" Макс Ааронс согласовал пятилетний контракт с "Барселоной" и теперь надеется, что два клуба договорятся между собоЙ. (Sport)



"Манчестер Юнайтед" потерял интерес к вингеру Усману Дембеле, которого "Барселона" оценила в сумму свыше 100 млн. фунтов. (Daily Star)



Источники в "Юнайтед" отрицают какой-либо интерес клуба к Дембеле. (Daily Mirror)



Голкипер Серхио Ромеро хочет уйти из "Юнайтед". (The Sun)



"Юнайтед" рассматривает защитника "Аякса" Николаса Тальяфико, доступного за 23 млн. фунтов, в качестве альтернативы Алексу Теллесу из "Порту". (The Sun)



Плеймейкер "Юнайтед" Джесси Лингард не перейдет в "Тоттенхэм". (The Athletic)



"Юнайтед" сообщил "Роме", что отпустит защитника Криса Смоллинга только за 18 млн. фунтов. (Calciomercato)



Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард ждет одобрения владельца клуба Романа Абрамовича, чтобы в остатке трансферного окна купить опорного полузащитника. (The Athletic)



Некий клуб из Лиги Чемпионов составит конкуренцию "Арсеналу" в борьбе за полузащитника "Лиона" Уссема Ауара. (The Telegraph)



Агент полузащитника "Арсенала" Мохамеда Эльнени вылетел в Турцию на переговоры с "Галатасараем" и "Трабзонспором". (ExtraSport)



Вопреки слухам, полузащитник "Арсенала" Маттео Гендузи не подавал прошение о трансфере. (Evening Standard)



"Саутгемптон" договаривается об аренде полузащитника "Эвертона" Тома Дэвиса. (talkSPORT)



"Вест Хэм" заинтересован в возвращении вингера "Интера" Жоау Мариу. Также на игрока претендуют "Лидс" и "Ньюкасл". (O Jogo)



"Лидс" договорился о покупке центрального защитника "Реал Сосьедад" Диего Льоренте. (Sky Sports)



Защитник "Байера" Джонатан Та сталь целью для "Лестера". (Kicker)



"Лестер" потерял интерес к вингеру "Борнмута" Дэвиду Бруку. (Daily Mail)



"Ньюкасл" заинтересован в польском нападающем "Наполи" Аркадиуше Милике. (Corriere dello Sport)



Другое



Капитан "Астон Виллы" Джек Грилиш пожертвовал 2 тыс. фунтов на восстановление бывшему одноклубнику Льюису Кинселле, который вновь повредил связки колена. (The Sun)



Грилиш пошутил в твиттере над партнером по команде Джоном Макгинном, что пенис того больше не вырастет. (The Sun)



Фанат "Эвертона" Бен Хьюз, на выходных подаривший Хамесу Родригесу бутылку розового вина, сделал себе татуировку с колумбийским плеймейкером. (Daily Star)