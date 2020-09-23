"Юнайтед" вышел в 4-й раунд Кубка Лиги

Первый пенальти в новом сезоне помог "Манчестер Юнайтед" обыграть "Лутон" и преодолеть 3-й раунд Кубка Лиги — 0:3.

19-я команда прошлого сезона Чемпионшипа стала крепким орешком для "красных дьяволов", который воплотили свое значительное игровое преимущество в гол только перед самым перерывом.



Это Брандон Уильямс нарвался на фол на краю штрафной, а Хуан Мата, в отсутствие на поле Бруну Фернандеша, реализовал назначенный пенальти — 0:1.



Во втором тайме "Юнайтед" создал еще ряд моментов, но лишь в самой концовке, когда хозяева стали крупно рисковать, вышедшие на замену Маркус Рэшфорд и Мейсон Гринвуд забили по голу и сняли напряжение — 0:3. "Лутон" по сути имел один реальный шанс, однако дебютировавший за "дьяволов" Дин Хендерсон совершил отличный сейв у ближней штанги на исходе матча.



Таким образом, "Юнайтед" выходит в 4-й раунд и уже на следующей неделе сыграет с "Престоном" или "Брайтоном". Также продолжают свой путь в соревновании "Вест Хэм", "Брентфорд" и "Ньюпорт".



"Лутон" — "Манчестер Юнайтед" — 0:3 (0:1)



Голы: Мата 44 (пен), Рэшфорд 88, Гринвуд 90.



"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Ван-Биссака, Байи, Магуайр, Уильямс, Фред, Матич, Мата (Гринвуд 78), Ван де Бек (Фернандеш 78), Лингард, Игало (Рэшфорд 79).



"Вест Хэм" — "Халл" — 5:1 (2:0)



Голы: Снодграсс 18, Алле 45, 90, Ярмоленко 56 (пен), 90 — Уилкс 70.



"Вест Бромвич" — "Брентфорд — 2:2 (0:0) победа "Брентфорда" по пенальти — 5:4



Голы: Робсон-Кану 56 (пен), 66 (пен) — Маркондес 58, Форсс 73 (пен).



"Ньюпорт" — "Уотфорд" — 3:1 (2:0)



Голы: Абрахэмс 18 (пен), Лабади 28, Амонд 65 — Пеньяранда 54 (пен).