ПСЖ уверен в сделке по Алли

ПСЖ уверен в сделке по аренде полузащитника "Тоттенхэма" Деле Алли.

Будучи замененным уже в перерыве матча первого тура Премьер-Лиги против "Эвертона", на две последующих игры Алли даже не попадал в заявку "шпор".



Как утверждает The Telegraph, Деле шокирован таким отношением к себе главного тренера "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо и всерьез задумывается о смене обстановки.



Этой ситуацией пытается воспользоваться ПСЖ. Чемпионы Лиги 1 уверены, что Алли хочет к ним перейти, как и уверены, что их переговоры со "шпорами" увенчаются успехом.



В данный момент речи о постоянном трансфере нет — ПСЖ лишь хочет взять 24-летнего игрока сборной Англии во временное пользование, и этот вариант может устроить президента "Тоттенхэма" Даниэля Леви.



Стоит отметить, что у двух клубов очень хорошие отношения. В недавнем прошлом "шпоры" приобрели у ПСЖ Сержа Орье и Лукаса Моуру.