ПСЖ уверен в сделке по Алли

Деле Алли ПСЖ уверен в сделке по аренде полузащитника "Тоттенхэма" Деле Алли.

Будучи замененным уже в перерыве матча первого тура Премьер-Лиги против "Эвертона", на две последующих игры Алли даже не попадал в заявку "шпор".

Как утверждает The Telegraph, Деле шокирован таким отношением к себе главного тренера "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо и всерьез задумывается о смене обстановки.

Этой ситуацией пытается воспользоваться ПСЖ. Чемпионы Лиги 1 уверены, что Алли хочет к ним перейти, как и уверены, что их переговоры со "шпорами" увенчаются успехом.

В данный момент речи о постоянном трансфере нет — ПСЖ лишь хочет взять 24-летнего игрока сборной Англии во временное пользование, и этот вариант может устроить президента "Тоттенхэма" Даниэля Леви.

Стоит отметить, что у двух клубов очень хорошие отношения. В недавнем прошлом "шпоры" приобрели у ПСЖ Сержа Орье и Лукаса Моуру.


Метки Алли, ПСЖ, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 23.09.2020 00:05

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