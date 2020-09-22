Мойес и двое игроков "Вест Хэма" заразились коронавирусом

Дэвид Мойес "Вест Хэм" объявил, что главный тренер Дэвид Мойес и двое игроков первой команды заразились коронавирусом.

Мойеса неожиданно не оказалось на бровке Лондонского стадиона во время матча 3-го раунда Кубка Лиги против "Халла" во вторник вечером.

Оказывается, перед самой игрой "Вест Хэм" получил результаты очередного тестирования на COVID-19, и сразу три пробы оказались положительными.

Помимо Мойеса, коронавирус был диагностирован у защитника Иссы Диопа и полузащитника Джоша Каллена, причем изначально оба этих игрока были названы в стартовом составе "молотобойцев".

У всех троих болезнь протекает бессимптомно, и следующие полторы недели им придется провести в самоизоляции дома.


Метки Вест Хэм, Диоп, Каллен, Мойес

Автор mihajlo   

Дата 22.09.2020 23:00

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