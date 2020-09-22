Мойес и двое игроков "Вест Хэма" заразились коронавирусом

"Вест Хэм" объявил, что главный тренер Дэвид Мойес и двое игроков первой команды заразились коронавирусом.

Мойеса неожиданно не оказалось на бровке Лондонского стадиона во время матча 3-го раунда Кубка Лиги против "Халла" во вторник вечером.



Оказывается, перед самой игрой "Вест Хэм" получил результаты очередного тестирования на COVID-19, и сразу три пробы оказались положительными.



Помимо Мойеса, коронавирус был диагностирован у защитника Иссы Диопа и полузащитника Джоша Каллена, причем изначально оба этих игрока были названы в стартовом составе "молотобойцев".



У всех троих болезнь протекает бессимптомно, и следующие полторы недели им придется провести в самоизоляции дома.