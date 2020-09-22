Мойес и двое игроков "Вест Хэма" заразились коронавирусом
"Вест Хэм" объявил, что главный тренер Дэвид Мойес и двое игроков первой команды заразились коронавирусом.
Мойеса неожиданно не оказалось на бровке Лондонского стадиона во время матча 3-го раунда Кубка Лиги против "Халла" во вторник вечером.
Оказывается, перед самой игрой "Вест Хэм" получил результаты очередного тестирования на COVID-19, и сразу три пробы оказались положительными.
Помимо Мойеса, коронавирус был диагностирован у защитника Иссы Диопа и полузащитника Джоша Каллена, причем изначально оба этих игрока были названы в стартовом составе "молотобойцев".
У всех троих болезнь протекает бессимптомно, и следующие полторы недели им придется провести в самоизоляции дома.
22.09.2020 23:00
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