Лебеф: "Менди гораздо лучше Кепы"

Экс-защитник "Челси" Франк Лебеф одобрил решение "синих" приобрести голкипера Эдуара Менди у "Ренна".

В данный момент Менди завершает свой переход в "Челси" по сделке стоимостью 22 миллиона фунтов и, как ожидается, потеснит Кепу Аррисабалагу в воротах команды Фрэнка Лэмпарда.



Как и многие болельщики "Челси", Лебеф окончательно разочаровался в Кепе и считает, что Менди "гораздо лучше" самого дорогого голкипера в мире.



"Ну, глядя на то, что мы видим в исполнении Кеппы... Кепа делает то, что он делает лучше всего, — совершает ошибки. В этом плане Менди гораздо лучше".



"Он провел очень хороший сезон в "Реймсе", перешел в "Ренн" и провел очень хороший сезон в "Ренне".



"Поэтому я полон уверенности, что он справится. Он гораздо лучше Кепы и даже гораздо лучше Кабальеро".



"Я не знаю, мог ли "Челси" найти другого голкипера, но заполучить Менди за такие деньги — это настоящая удача".



"Он высокий голкипер, очень гибкий, и я уверен, он справится с этой ролью".



"Но Кепа уже не тянет. С ним все кончено", — сообщил Лебеф ESPN.