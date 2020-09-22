Лебеф: "Менди гораздо лучше Кепы"

Эдуар Менди Экс-защитник "Челси" Франк Лебеф одобрил решение "синих" приобрести голкипера Эдуара Менди у "Ренна".

В данный момент Менди завершает свой переход в "Челси" по сделке стоимостью 22 миллиона фунтов и, как ожидается, потеснит Кепу Аррисабалагу в воротах команды Фрэнка Лэмпарда.

Как и многие болельщики "Челси", Лебеф окончательно разочаровался в Кепе и считает, что Менди "гораздо лучше" самого дорогого голкипера в мире.

"Ну, глядя на то, что мы видим в исполнении Кеппы... Кепа делает то, что он делает лучше всего, — совершает ошибки. В этом плане Менди гораздо лучше".

"Он провел очень хороший сезон в "Реймсе", перешел в "Ренн" и провел очень хороший сезон в "Ренне".

"Поэтому я полон уверенности, что он справится. Он гораздо лучше Кепы и даже гораздо лучше Кабальеро".

"Я не знаю, мог ли "Челси" найти другого голкипера, но заполучить Менди за такие деньги — это настоящая удача".

"Он высокий голкипер, очень гибкий, и я уверен, он справится с этой ролью".

"Но Кепа уже не тянет. С ним все кончено", — сообщил Лебеф ESPN.


Метки Лебеф, Менди, Ренн, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.09.2020 22:00

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 22.09.2020 22:57 # mancunia-planet
    С ним всё кончено)) просто прибыл гвоздём

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  2. petertosh 22.09.2020 22:10 # petertosh
    На фоне Кепы, трансферы всяких Торресов, Шевченок, Бенаюнов выглядят как удачные сделки))

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  3. lahmatyj 22.09.2020 22:08 # lahmatyj
    Кто угодно лучше кепы.

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