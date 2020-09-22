Лебеф: "Менди гораздо лучше Кепы"
Экс-защитник "Челси" Франк Лебеф одобрил решение "синих" приобрести голкипера Эдуара Менди у "Ренна".
В данный момент Менди завершает свой переход в "Челси" по сделке стоимостью 22 миллиона фунтов и, как ожидается, потеснит Кепу Аррисабалагу в воротах команды Фрэнка Лэмпарда.
Как и многие болельщики "Челси", Лебеф окончательно разочаровался в Кепе и считает, что Менди "гораздо лучше" самого дорогого голкипера в мире.
"Ну, глядя на то, что мы видим в исполнении Кеппы... Кепа делает то, что он делает лучше всего, — совершает ошибки. В этом плане Менди гораздо лучше".
"Он провел очень хороший сезон в "Реймсе", перешел в "Ренн" и провел очень хороший сезон в "Ренне".
"Поэтому я полон уверенности, что он справится. Он гораздо лучше Кепы и даже гораздо лучше Кабальеро".
"Я не знаю, мог ли "Челси" найти другого голкипера, но заполучить Менди за такие деньги — это настоящая удача".
"Он высокий голкипер, очень гибкий, и я уверен, он справится с этой ролью".
"Но Кепа уже не тянет. С ним все кончено", — сообщил Лебеф ESPN.
22.09.2020 22:00
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Последние комментарии:
С ним всё кончено)) просто прибыл гвоздём
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На фоне Кепы, трансферы всяких Торресов, Шевченок, Бенаюнов выглядят как удачные сделки))
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Кто угодно лучше кепы.
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