"Кристал Пэлас" продал Серлота в "РБ Лейпциг"

Александер Серлот "Кристал Пэлас" подтвердил продажу нападающего Александера Серлота в "РБ Лейпциг". Сделка оценивается в 20 миллионов фунтов.

В 2018 году "Пэлас" приобрел Серлота за 9 млн. фунтов, однако в своих 20 матчах за "орлов" Александер забил только один гол.

Два последних сезона партнер Эрлинга Бреута Холанда по сборной Норвегии провел в аренде, забив пять голов в 22 матчах за "Генк" и 33 гола в 44 матчах за "Трабзонспор".

На протяжении последних дней ходили слухи об интересе к Серлоту со стороны "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма", однако сегодня 24-летний нападающий присоединился к "РБ Лейпциг", где он заменит проданного в "Челси" Тимо Вернера.

По информации Daily Mail, полученные от немецкого клуба 20 млн. фунтов "Пэлас" будет обязан поделить пополам с "Трабзонспором".


Метки Кристал Пэлас, РБ Лейпциг, Серлот, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 22.09.2020 21:00

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  1. ensiferum 22.09.2020 21:13 # ensiferum
    Он там заменит Патрика Шика, у которого аренда закончилась, а не Вернера. Тимо кореец заменил.

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  2. optimus 22.09.2020 21:04 # optimus
    Ничего себе в Турции разошёлся парень. А я все не мог понять, за что 20 млн фунтов

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