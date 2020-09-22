"Кристал Пэлас" продал Серлота в "РБ Лейпциг"

"Кристал Пэлас" подтвердил продажу нападающего Александера Серлота в "РБ Лейпциг". Сделка оценивается в 20 миллионов фунтов.

В 2018 году "Пэлас" приобрел Серлота за 9 млн. фунтов, однако в своих 20 матчах за "орлов" Александер забил только один гол.



Два последних сезона партнер Эрлинга Бреута Холанда по сборной Норвегии провел в аренде, забив пять голов в 22 матчах за "Генк" и 33 гола в 44 матчах за "Трабзонспор".



На протяжении последних дней ходили слухи об интересе к Серлоту со стороны "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма", однако сегодня 24-летний нападающий присоединился к "РБ Лейпциг", где он заменит проданного в "Челси" Тимо Вернера.



По информации Daily Mail, полученные от немецкого клуба 20 млн. фунтов "Пэлас" будет обязан поделить пополам с "Трабзонспором".