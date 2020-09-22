Силва: "У меня не было никакого желания выступать в Премьер-Лиге"

Тиаго Силва Защитник "Челси" Тиаго Силва объяснил, почему добрался до Премьер-Лиги только в возрасте 36 лет.

Ранее в сентябре Силва заключил с "Челси" контракт до конца сезона 2020/21, перебравшись из ПСЖ свободным агентом.

По словам экс-капитана парижан, раньше Премьер-Лига его не привлекала и виделась лигой, где играют в примитивный футбол.

Однако сейчас Тиаго чувствует, что английский футбол стал значительно лучше с точки зрения технического оснащения игроков.

"Прежде я никогда по-настоящему не видел себя в Премьер-Лиге, потому что я рассматривал Премьер-Лигу как лигу со сложным стилем футбола".

"У меня не было никакого желания выступать в Премьер-Лиге из-за впечатления, что здесь играют в длинные забросы мяча. Но со временем я стал представлять себя в этой лиге".

"Я рассматривал Премьер-Лигу как лигу, которую характеризует игра в длинные забросы мяча, и это не привлекало меня. Я знаю, что с этим делать, но все-таки моим предпочтением была игра внизу. Я знаю свои сильные стороны".

"Но мало-помалу Премьер-Лига увлекла меня, и каждый, кто знает меня, может подтвердить это".

"После финала Лиги Чемпионов, когда мы вернулись в Париж, я провел встречу с (спортивным директором ПСЖ) Леонардо, и мы поговорили о моих намерениях и шансах на то, что я останусь".

"Но в понедельник после финала Лиги Чемпионов я уже поговорил со своими представителями и дал добро на переход в "Челси". Я уже принял свое решение", — цитирует Силву Sky Sports.


Метки Премьер-Лига, Силва, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.09.2020 20:00

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  1. sausage 22.09.2020 20:11 # sausage
    Чёт какой-то ограниченный латинос, хоть и не мальчик уже.

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