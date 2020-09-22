Силва: "У меня не было никакого желания выступать в Премьер-Лиге"

Защитник "Челси" Тиаго Силва объяснил, почему добрался до Премьер-Лиги только в возрасте 36 лет.

Ранее в сентябре Силва заключил с "Челси" контракт до конца сезона 2020/21, перебравшись из ПСЖ свободным агентом.



По словам экс-капитана парижан, раньше Премьер-Лига его не привлекала и виделась лигой, где играют в примитивный футбол.



Однако сейчас Тиаго чувствует, что английский футбол стал значительно лучше с точки зрения технического оснащения игроков.



"Прежде я никогда по-настоящему не видел себя в Премьер-Лиге, потому что я рассматривал Премьер-Лигу как лигу со сложным стилем футбола".



"У меня не было никакого желания выступать в Премьер-Лиге из-за впечатления, что здесь играют в длинные забросы мяча. Но со временем я стал представлять себя в этой лиге".



"Я рассматривал Премьер-Лигу как лигу, которую характеризует игра в длинные забросы мяча, и это не привлекало меня. Я знаю, что с этим делать, но все-таки моим предпочтением была игра внизу. Я знаю свои сильные стороны".



"Но мало-помалу Премьер-Лига увлекла меня, и каждый, кто знает меня, может подтвердить это".



"После финала Лиги Чемпионов, когда мы вернулись в Париж, я провел встречу с (спортивным директором ПСЖ) Леонардо, и мы поговорили о моих намерениях и шансах на то, что я останусь".



"Но в понедельник после финала Лиги Чемпионов я уже поговорил со своими представителями и дал добро на переход в "Челси". Я уже принял свое решение", — цитирует Силву Sky Sports.