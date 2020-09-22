"Челси" покупает Менди по рекомендации Чеха

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал, что его клуб покупает голкипера "Ренна" Эдуара Менди по рекомендации технического советника клуба Петра Чеха.

Сегодня утром стало известно, что "Челси" согласовал приобретение Менди за 22 миллиона фунтов. По информации Sky Sports, ранее днем Эдуар прошел медицинское обследование, и теперь "синие" готовятся подтвердить очередной трансфер.



Инвестируя в конкурента для Кепы Аррисабалаги, лондонцы доверились чутью Чеха, который сам был голкипером и сам играл за "Ренн".



"Если с медобследованием все в порядке, то он станет нашим игроком. С Менди возрастет конкуренция, и это подстегнет Кепу к борьбе за место в составе этой команды".



"Петр сыграл в этом важную роль, потому что голкипер — это очень особенная позиция. Петр был лучшим в мире на этой позиции долгое время, поэтому очевидно, что его голос был очень важен".



"Что касается меня, то я очень доверяю ему сегодня и буду доверять ему в будущем касательно вратарского вопроса. Поэтому да, он сыграл очень важную роль", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.